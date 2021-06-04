الجيش اليمني يتقدم شمال مأرب والسعودية ترد باستهداف المدنيين

الوقت-أعلنت مصادر طبية يمنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة امرأة وطفلها بجراح خطرة، إثر قصف مدفعي لقوات هادي على قرية العريس بمدينة مقنبة في الريف الغربي لمحافظة تعز.

وبحسب المصادر الطبية، فان هذه الإصابات أتت بعد ساعات من إصابة 3 مدنيين بينهم طفل من جراء سقوط قذيفة مدفعية لقوات هادي على سوق الجملة بمديرية صالة شمال شرق مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

هذا وشنت طائرات التحالف السعودي ب 3 غارات مديرية صرواح غربي محافظة مأرب شمال شرق اليمن. وتتواصل المواجهات الدامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي في منطقة الدشوش شمالي غرب محافظة مأرب .

كما تدور مواجهات مماثلة بين الطرفين في منطقة العلم الممتدة بين مديرية خب والشغف في محافظة الجوف ومديرية رغوان شمالي محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وفي الساحل الغربي، أفاد مصدر عسكري يمني برصد 171 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال المصدر "إن طائرات التحالف السعودي شنت 4 غارات على منطقتي الفازة والتحتيا جنوب الحديدة. فيما قصفت القوات المتعددة للتحالف السعودي منطق سيطرة الجيش واللجان في الحديدة بـ 217 صاروخا" وقذيفة مدفعية تزامنا" مع تحليق 15 طائئرة تجسسية.

وقد سقط قتلى وجرحى إثر إشتباكات بين قوات الرئيس هادي والمجلس الإنتقالي المدعوم إماراتياً" في منطقة خبر المراقشة شرقي محافظة أبين جنوب اليمن.