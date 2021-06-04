الإهمال الطبي المتعمد يودي بحياة المعتقل السياسي البحريني عباس مال الله

الوقت-قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، في بيان لها نشر اليوم على تويتر، أن المعتقل السياسي عباس مال الله استشهد اليوم في سجون النظام البحريني نتيجة الأوضاع الخطرة وغير الإنسانية.

وبحسب بيان المنظمة، فان منظمات حقوقية اتهمت إدارة السجن بالتقاعس في إسعاف "مال الله"، وأكدت أنه جرى تأخير نقله عمداً إلى مستشفى السليمانية.

بدورها، زعمت وزارة الداخلية البحرينية أن المعتقل فقد حياته نتيجة لوفاة طبيعية، بعد نقله لمستشفى السلمانية إثر تعرضه لأزمة قلبية.

يذكر أن الشرطة البحرينية كانت قد اعتقلت عباس مال الله في 17 آيار/مايو عام 2011، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً و 6 أشهر، ومنذ عام 2019 تفاقم وضعه الصحي بشكل كبير، ولم يسمح لها بالعلاج من آلام شديدة من أسفل الظهر إلى رجليه، بسبب طلقة الشوزن التي أطلقت عليه من مسافة قريبة خلال اعتقاله. بالإضافة إلى أنه مصاب بالقولون وقرحة في المعدة، وشكى أكثر من مرة من عدم تلقيه العلاج والعناية الطبية اللازمة داخل السجن.