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  الأربعاء 24 شعبان 1442

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الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه الوقت_ لا يخفى على أحد، حجم الاستهداف الذي يتعرض إليه الفلسطينيون وبالأخص الأطفال الذين يواجهون تحديات كثيرة وخطرة على كافة المستويات، ما يجعل الطفل الفلسطينيّ أمام مغبات كارثيّة لحرمانه من أدنى حقوقه، وتتزامن هذه الأيام مع عيد الطفل الفلسطينيّ الواقع في 5 أبريل/ نيسان، في الوقت الذي يقبع فيه عشرات الأطفال الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيونيّ المُجرم، ويعانون من ظروف قاسية، ويتعرضون لشتى أنواع العذاب داخل الزنازين وخارجها.

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أخبار

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أخبار

الإهمال الطبي المتعمد يودي بحياة المعتقل السياسي البحريني عباس مال الله

الأربعاء 24 شعبان 1442
 
 
 
 
 
الإهمال الطبي المتعمد يودي بحياة المعتقل السياسي البحريني عباس مال الله

الإهمال الطبي المتعمد يودي بحياة المعتقل السياسي البحريني عباس مال الله

الوقت-قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، في بيان لها نشر اليوم على تويتر،

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الوقت-قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، في بيان لها نشر اليوم على تويتر، أن المعتقل السياسي عباس مال الله استشهد اليوم في سجون النظام البحريني نتيجة الأوضاع الخطرة وغير الإنسانية.

وبحسب بيان المنظمة، فان منظمات حقوقية اتهمت إدارة السجن بالتقاعس في إسعاف "مال الله"، وأكدت أنه جرى تأخير نقله عمداً إلى مستشفى السليمانية.

بدورها، زعمت وزارة الداخلية البحرينية أن المعتقل فقد حياته نتيجة لوفاة طبيعية، بعد نقله لمستشفى السلمانية إثر تعرضه لأزمة قلبية.

يذكر أن الشرطة البحرينية كانت قد اعتقلت عباس مال الله في 17 آيار/مايو عام 2011، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً و 6 أشهر، ومنذ عام 2019 تفاقم وضعه الصحي بشكل كبير، ولم يسمح لها بالعلاج من آلام شديدة من أسفل الظهر إلى رجليه، بسبب طلقة الشوزن التي أطلقت عليه من مسافة قريبة خلال اعتقاله. بالإضافة إلى أنه مصاب بالقولون وقرحة في المعدة، وشكى أكثر من مرة من عدم تلقيه العلاج والعناية الطبية اللازمة داخل السجن.

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