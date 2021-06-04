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  الثلاثاء 23 شعبان 1442

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الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه

الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه الوقت_ لا يخفى على أحد، حجم الاستهداف الذي يتعرض إليه الفلسطينيون وبالأخص الأطفال الذين يواجهون تحديات كثيرة وخطرة على كافة المستويات، ما يجعل الطفل الفلسطينيّ أمام مغبات كارثيّة لحرمانه من أدنى حقوقه، وتتزامن هذه الأيام مع عيد الطفل الفلسطينيّ الواقع في 5 أبريل/ نيسان، في الوقت الذي يقبع فيه عشرات الأطفال الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيونيّ المُجرم، ويعانون من ظروف قاسية، ويتعرضون لشتى أنواع العذاب داخل الزنازين وخارجها.

الديمقراطية الأمريكية وملف حقوق الإنسان المسيس الوقت- هل توجد كوميدا سوداء في العالم أكثر من حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن حقوق الانسان، وهي الدولة الأكثر انتهاكاً لملف حقوق الانسان على مر العصور، فهي نشأت على القتل وتصفية الشعوب ابتداءاً من ابادة الهنود الحمر...

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الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا ينعقد المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي حول تقديم الدعم المالي لسوريا تحت شعار "دعم اللاجئين السوريين"، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والأوربيون في السنوات الأخيرة هم الذين زادوا من معاناة السوريين، بفرض عقوبات اقتصادية على بلادهم.

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية الوقت- في الوضع الحالي، تغير الوضع بشكل جذري، وأصبحت الرياض هي التي تعمل جاهدة لوقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نحو محافظة مأرب الاستراتيجية، وكذلك وقف الهجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي السعودية، التي أصبحت طبيعية ولا يمكن للرياض السيطرة عليها.

أخبار

للمرة الأولى مناورة أمريكية مشتركة مع قسد في سوريا على أسلحة متطورة

للمرة الأولى مناورة أمريكية مشتركة مع قسد في سوريا على أسلحة متطورة

الوقت-قالت نشرة "إيرفورس تايمز"، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي في سوريا أجرى

حادث إطلاق نار ثان خلال أسبوع...الجيش الأمريكي يستنفر الوقت-نقلت وسائل إعلامية أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن البحرية الأميركية قولها أن حادث إ

داعش يفعل نشاطه في سوريا ويختطف عدداً من أهالي حماة الوقت-أفادت مصادر سورية في دمشق، اليوم الثلاثاء، باستشهاد مواطن جراء هجوم

تلبية لدعوة رسمية.. وزير الدفاع الطاجيكي يصل الى طهران الوقت- وصل وزير الدفاع الطاجيكي "شير علي ميرزا" الى طهران تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية.

أمريكا تفرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية الوقت- فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية وعدد من المسئولين الرفيعين على خلفية العلاقات بقطاع الدفاع الروسي (شراء أنقرة واختبارها منظومة صواريخ إس 400) الروسية للدفاع الجوي.

الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني واصابة زوجته برصاص الاحتلال شمال القدس الوقت- أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن وإصابة زوجته بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على السيارة التي كانا يستقلانها في الطريق المؤدية من قرية بدو الى بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

اغتيال قيادي كبير في التيار الصدري جنوب العراق الوقت- أفادت مصادر اعلامية عراقية، أن مسلحين اغتالوا مسؤول مكتب العشائر التابع للتيار الصدري في محافظة ذي قار جنوب العراق.

سياسي عراقي: حكومة الكاظمي لم تلزم العصا من الوسط وذاهبة نحو المحور الاميركي الوقت- اكد المحل السياسي العراقي كاظم الحاج، الاثنين، ان حكومة الكاظمي لم تلزم العصا من الوسط وذاهبة نحو المحور الاميركي على حساب سيادة واستقلالية القرار العراقي.

استطلاع أمريكي: إدارة بايدن تتحمل مسؤولية الأزمة الحدودية أكثر من إدارة ترامب الوقت- كشف استطلاع أن 44% من الأمريكيين يعتقدون أن إدارة الرئيس جو بايدن تتحمل مسؤولية الأزمة التي تشهدها الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك، أكثر من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

مصدر: ليس أمام أمريكا إلا رفع العقوبات عن طهران القابل للتحقيق الوقت- أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لن تقبل أي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع العقوبات.

موسكو تحذر "الناتو" من جديد: "إجراءات خاصة" ضد صواريخكم...فما هي؟ الوقت-أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثني

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الأمير حمزة يتحد الملك عبدالله: لن ألتزم! الوقت-قالت وكالات أنباء عالمية، صباح اليوم الاثنين، أن الأمير حمزة بن الحسين المتهم من

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بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
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أخبار

للمرة الأولى مناورة أمريكية مشتركة مع قسد في سوريا على أسلحة متطورة

الثلاثاء 23 شعبان 1442
 
 
 
 
 
للمرة الأولى مناورة أمريكية مشتركة مع قسد في سوريا على أسلحة متطورة

للمرة الأولى مناورة أمريكية مشتركة مع قسد في سوريا على أسلحة متطورة

الوقت-قالت نشرة "إيرفورس تايمز"، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي في سوريا أجرى

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الوقت-قالت نشرة "إيرفورس تايمز"، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي في سوريا أجرى "تدريبات عالية" أشركت فيها عناصر ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مناورات ذخيرة حية "تكسبهم خبرة في استدعاء دعم جوي"، أو ما يطلق عليه رسمياً "مراقب الهجمات الطرفية المشترك"، في سياق ما وصفته "القتال ضد داعش".

ولفتت الوكالة الأمريكية الى أن "التدريبات على الأراضي السورية هي الأولى للقوات الأميركية مع عناصر لا تنتمي لقوات عسكرية تقليدية، ومن شأنها إثارة سخط دول وطنية مناوئة للتواجد الأميركي في سوريا".

وبحسب الوكالة، فان الضابط في سلاح الجو المتقاعد "ويس برايانت" كشف لها أن تشغيل عناصر "قسد" لتلك المهمة "مضى عليه بضع سنوات"، مستدركاً أن ذلك "يشكل قلقاً بالتأكيد" نظراً للتواجد الروسي والتركي العسكري هناك.

كما أضاف برايانت أن "القادة العسكريين يريدون تدريب القوات المحلية الشريكة، في وقت لا يزال تنظيم داعش موجود في العراق وسوريا"، قائلاً "ولكن ما إذا كانت هناك استراتيجية قوية ترشد الهدف طويل المدى للمهمة الأميركية في سوريا"، مؤكداً أن "هذا الأمر مطروح للنقاش".

وأردف أنه "طالما تم نشر أفرادنا، فسوف يقومون بكل ما في وسعهم، ولكن بدون إشراف أو توجيه إستراتيجي من واشنطن"، وفقاً لما نشرته "إيرفورس تايمز".

يذكر أن مصادر ميدانية سورية، أكّدت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن مروحيات تابعة للاحتلال الأميركي، تقوم بشكل يومي بنقل دفعات من معتقلي "داعش" من سجني غويران والصناعة في مدينة الحسكة، باتجاه قواعدها في العراق، كاشفة أنه يتم يومياً تجميع عدد من السجناء غالبيتهم من الجنسية العراقية في المدينة الرياضية في حي غويران، ونقلهم بالمروحيات تحت إدارة وإشراف اميركي.

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القوات الأميركية في سوريا قسد قوات سوريا الديمقراطية سوريا تنظيم داعش تدريبات أميركية

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