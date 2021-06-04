حادث إطلاق نار ثان خلال أسبوع...الجيش الأمريكي يستنفر

الوقت-نقلت وسائل إعلامية أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن البحرية الأميركية قولها أن حادث إطلاق نار قد وقع في قاعدة "فورت ديتريك" العسكرية في ولاية ميرلاند الأميركية، ما أسفر عن وقوع إصابتين على الأقل ومقتل المنفذ.

وبحسب بيان للبحرية فإن "البحرية الأميركية تؤكد وقوع إطلاق نار بين جنود في فورت ديتريك في ولاية ميرلاند".

وتابع أنه "تم تحييد مطلق النار، وهو جندي في مستشفى تابع للبحرية الأميركية"، مشيرة إلى أن "السلطات تراقب الوضع عن كثب، وسوف تعلن عن التفاصيل في وقت لاحق".

وفي هذا السياق، قال حساب شرطة مقاطعة فريدريك، أن الحادث تسبب في وقوع إصابتين. ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تأكيد الشرطة أن "الشخصين اللذين أطلق النار عليهما أصيبا بجروح خطيرة".

بدورها لفتت السلطات المحلية إلى أن "الوقت لا يزال مبكراً لإعطاء تفاصيل حول ما حدث"، مضيفةً أن "الأمور تتطور وما زلنا بانتظار جمع الأدلة والوقائع وليس هناك معلومات حتى الآن حول ملابسات الحادث".

يذكر أن حادث اطلاق آخر وقع نهار الجمعة الماضي، امام الكونغرس الأمريكي في واشنطن أدى الى مقتل ضابط وإصابة آخر.