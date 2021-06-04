داعش يفعل نشاطه في سوريا ويختطف عدداً من أهالي حماة

الوقت-أفادت مصادر سورية في دمشق، اليوم الثلاثاء، باستشهاد مواطن جراء هجوم لـ"داعش" على مدنيين في بادية السلمية شرق حماة.

وأكدت المصادر على أن عناصر من "داعش" اختطفوا عدداً من المدنيين في منطقة الزوينة بريف سلمية الشرقي.

وفي هذا السياق، أشارت وكالة "سانا" في حماة ه إلى "إقدام تنظيم داعش الإرهابي على اختطاف عدد من أهالي قرية السعن بمنطقة الزوينة بريف سلمية الشرقي في محافظة حماة خلال عملية جمع ثمرة الكمأة فيما أصيب عدد أخر تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني".

وفي وقت سابق، شهدت بادية حماة والرقة سلسلة من الطلعات الجوية المكثفة للطيران الحربي الروسي، وتحديداً في بادية الرصافة على القسم الشرقي من منطقة أثرية شرق حماة وجنوب غرب الرقة.

وأكد مصدر عسكري مسؤول لـ "سبوتنيك" أن مسوحات طائرات الاستطلاع الروسية، رصدت مجموعة مقرات ومحاور تحرك آليات تابعة لتنظيم "داعش"، ليتدخل الطيران الحربي الروسي عبر سلسلة من الغارات الجوية باتجاه هذه الأهداف.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، ازدادت الهجمات الإرهابية لخلايا تنظيم "داعش" على محاور دير الزور وتدمر وريف حماة، كما استهدفت حافلات وصهاريج خلال مرورها على الطرق المنتشرة في المنطقة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين والعسكريين السوريين.

يذكر أن باديتي حمص وحماة والمنطقة الغربية والغربية الجنوبية من محافظة دير الزور والجهة الشرقية الجنوبية من محافظة الرقة شرقي سوريا، مفتوحة على صحراء وبادية منطقة التنف على الحدود (السورية- الأردنية) التي تتموضع فيها قاعدة غير شرعية للجيش الأميركي، حيث تنشط فيها فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل كبير.