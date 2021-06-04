سياسي عراقي: حكومة الكاظمي لم تلزم العصا من الوسط وذاهبة نحو المحور الاميركي

الوقت- اكد المحل السياسي العراقي كاظم الحاج، الاثنين، ان حكومة الكاظمي لم تلزم العصا من الوسط وذاهبة نحو المحور الاميركي على حساب سيادة واستقلالية القرار العراقي.

وقال الحاج ان "هناك شروط وضعت على الكاظمي قبل التصويت عليه رئيسا للوزراء من بينها استقلالية القرار العراقي والحفاظ على السيادة وتفعيل ملف اخراج القوات الاميركية من البلاد".

واضاف ان "كل المؤشرات على ارض الواقع تثبت بان الكاظمي ذاهب بالعراق مع المحور الاميركي على حساب الاستقلالية والسيادة العراقية".

واوضح الحاج ان "تمييع ملف اخراج القوات الاميركية يؤكد توجه الحكومة نحو المحور الاميركي"، مبينا ان "الاقتصاد العراقي هو الاخر تعمل الحكومة على جعله مع المحور الاميركي من خلال الذهاب بالعقود لدول وشركات المحور الاميركي من بينها الاردن ومصر ودول الخليج(الفارسي) وغيرها".