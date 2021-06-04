سياسي عراقي: حكومة الكاظمي لم تلزم العصا من الوسط وذاهبة نحو المحور الاميركي

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  الثلاثاء 23 شعبان 1442

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الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه

الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه الوقت_ لا يخفى على أحد، حجم الاستهداف الذي يتعرض إليه الفلسطينيون وبالأخص الأطفال الذين يواجهون تحديات كثيرة وخطرة على كافة المستويات، ما يجعل الطفل الفلسطينيّ أمام مغبات كارثيّة لحرمانه من أدنى حقوقه، وتتزامن هذه الأيام مع عيد الطفل الفلسطينيّ الواقع في 5 أبريل/ نيسان، في الوقت الذي يقبع فيه عشرات الأطفال الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيونيّ المُجرم، ويعانون من ظروف قاسية، ويتعرضون لشتى أنواع العذاب داخل الزنازين وخارجها.

الديمقراطية الأمريكية وملف حقوق الإنسان المسيس الوقت- هل توجد كوميدا سوداء في العالم أكثر من حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن حقوق الانسان، وهي الدولة الأكثر انتهاكاً لملف حقوق الانسان على مر العصور، فهي نشأت على القتل وتصفية الشعوب ابتداءاً من ابادة الهنود الحمر...

السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟ الوقت- ادعى وزير الخارجية السعوديّ، فيصل بن فرحان، أنه لا يعرف ما إذا كان هناك صفقة تطبيع وشيكة بين بلاده والكيان الصهيونيّ،

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا ينعقد المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي حول تقديم الدعم المالي لسوريا تحت شعار "دعم اللاجئين السوريين"، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والأوربيون في السنوات الأخيرة هم الذين زادوا من معاناة السوريين، بفرض عقوبات اقتصادية على بلادهم.

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية الوقت- في الوضع الحالي، تغير الوضع بشكل جذري، وأصبحت الرياض هي التي تعمل جاهدة لوقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نحو محافظة مأرب الاستراتيجية، وكذلك وقف الهجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي السعودية، التي أصبحت طبيعية ولا يمكن للرياض السيطرة عليها.

أخبار

اغتيال قيادي كبير في التيار الصدري جنوب العراق

اغتيال قيادي كبير في التيار الصدري جنوب العراق

الوقت- أفادت مصادر اعلامية عراقية، أن مسلحين اغتالوا مسؤول مكتب العشائر التابع للتيار الصدري في محافظة ذي قار جنوب العراق.

سياسي عراقي: حكومة الكاظمي لم تلزم العصا من الوسط وذاهبة نحو المحور الاميركي الوقت- اكد المحل السياسي العراقي كاظم الحاج، الاثنين، ان حكومة الكاظمي لم تلزم العصا من الوسط وذاهبة نحو المحور الاميركي على حساب سيادة واستقلالية القرار العراقي.

استطلاع أمريكي: إدارة بايدن تتحمل مسؤولية الأزمة الحدودية أكثر من إدارة ترامب الوقت- كشف استطلاع أن 44% من الأمريكيين يعتقدون أن إدارة الرئيس جو بايدن تتحمل مسؤولية الأزمة التي تشهدها الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك، أكثر من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

مصدر: ليس أمام أمريكا إلا رفع العقوبات عن طهران القابل للتحقيق الوقت- أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لن تقبل أي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع العقوبات.

موسكو تحذر "الناتو" من جديد: "إجراءات خاصة" ضد صواريخكم...فما هي؟ الوقت-أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثني

الخارجية الإيرانية: غداً سيتوضح اذا ما كان بإمكان 4+1 ارغام أمريكا على رفع العقوبات! الوقت-أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان المتحدث باسم وزارة خارج

اليمن ينتقم للصمّاد ومرافقيه: حكم بالإعدام على 16 متّهماً باغتياله الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية، ظهر اليوم الاثنين، أن الشعبة الجزائيّة الاستئنافيّة المتخصّ

في يوم واحد: استهداف 3 أرتال أمريكية في العراق بعبوات ناسفة الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية محلية، اليوم الاثنين، باستهداف رتلين لقوات الاحتلال

الجولاني يعترف في اول مقابلة له مع صحفي أمريكي في ادلب: لم نشكل يوماً تهديداً للغرب الوقت-أجرت صحيفة "فرونت لاين" الأميركية، صباح اليوم الاثنين، مقابلة مع زعيم

موسكو: نحترم قرار طهران لرفضها رفع العقوبات على مراحل الوقت-أعلنت موسكو على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريح صحفي

انجاز أمني إيراني: اعتقال جواسيس جندتهم "إسرائيل" الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الاثنين، أن الأمن الإيراني في محافظة أذربيجان ال

الأمير حمزة يتحد الملك عبدالله: لن ألتزم! الوقت-قالت وكالات أنباء عالمية، صباح اليوم الاثنين، أن الأمير حمزة بن الحسين المتهم من

ظريف يجري محادثات مع نظيره الاوزبكي حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والعالم الوقت- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طشقند صباح اليوم الاثنين نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كامل اوف في المحطة الاولى ضمن جولته على عدد من دول آسيا الوسطى.

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لمزيد من التشاور... تعليق مفاوضات سد النهضة حتى اليوم الوقت- علقت الى اليوم، المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة في الكونغو الديمقراطية لمزيد من التشاور حول منهجية التفاوض بين الدول الثلاث.

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أخبار

سياسي عراقي: حكومة الكاظمي لم تلزم العصا من الوسط وذاهبة نحو المحور الاميركي

الثلاثاء 23 شعبان 1442
 
 
 
 
 
سياسي عراقي: حكومة الكاظمي لم تلزم العصا من الوسط وذاهبة نحو المحور الاميركي
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الوقت- اكد المحل السياسي العراقي كاظم الحاج، الاثنين، ان حكومة الكاظمي لم تلزم العصا من الوسط وذاهبة نحو المحور الاميركي على حساب سيادة واستقلالية القرار العراقي.

وقال الحاج  ان "هناك شروط وضعت على الكاظمي قبل التصويت عليه رئيسا للوزراء من بينها  استقلالية القرار العراقي والحفاظ على السيادة وتفعيل ملف اخراج القوات الاميركية من البلاد".

واضاف ان "كل المؤشرات على ارض الواقع  تثبت بان الكاظمي ذاهب بالعراق مع المحور الاميركي على حساب الاستقلالية والسيادة العراقية".

واوضح الحاج ان "تمييع ملف اخراج القوات الاميركية يؤكد توجه الحكومة نحو المحور الاميركي"، مبينا ان "الاقتصاد العراقي هو الاخر تعمل الحكومة على جعله مع المحور الاميركي من خلال الذهاب بالعقود لدول وشركات المحور الاميركي من بينها الاردن ومصر ودول الخليج(الفارسي) وغيرها".

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كلمات مفتاحية :

حكومة الكاظمي المحور الاميركي سيادة واستقلالية القرار العراقي

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