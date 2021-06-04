مصدر: ليس أمام أمريكا إلا رفع العقوبات عن طهران القابل للتحقيق

الوقت- أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لن تقبل أي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع العقوبات.

وقال المصدر لقناة "برس تي في"، ليس امام أمريكا إلا الرفع القابل للتحقيق، وان الرد الأمريكي على الالتزام الاحادي الجانب من قبل ايران في الاتفاق النووي ليس سوى رفع الحظر.

وأضاف: اذا لم ينتج عن اجتماع الثلاثاء رفعا شاملا للحظر الاميركي فإن روبرت مالي سيغادر فيينا خالي الوفاض.

وأكد المصدر ان منهج الفريق الإيراني في فيينا واضح بان ايران ستعود الى التزاماتها بالاتفاق النووي فقط بعد رفع جميع الحظر الأميركي والتحقق منها.

وعقد الاجتماع الـ 18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي بمشاركة وفود ايران ودول مجموعة "4+1" يوم الجمعة الماضية عن طريق الفيديو كونفرانس.

وقرر المشاركون مواصلة اعمال الاجتماع اليوم الثلاثاء في فيينا حضوريا.

وصل مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي مساء أمس الاثنين، الى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.