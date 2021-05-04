موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 23 شعبان 1442

إخترنا لكم

الديمقراطية الأمريكية وملف حقوق الإنسان المسيس

الديمقراطية الأمريكية وملف حقوق الإنسان المسيس الوقت- هل توجد كوميدا سوداء في العالم أكثر من حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن حقوق الانسان، وهي الدولة الأكثر انتهاكاً لملف حقوق الانسان على مر العصور، فهي نشأت على القتل وتصفية الشعوب ابتداءاً من ابادة الهنود الحمر...

السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟ الوقت- ادعى وزير الخارجية السعوديّ، فيصل بن فرحان، أنه لا يعرف ما إذا كان هناك صفقة تطبيع وشيكة بين بلاده والكيان الصهيونيّ،

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا ينعقد المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي حول تقديم الدعم المالي لسوريا تحت شعار "دعم اللاجئين السوريين"، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والأوربيون في السنوات الأخيرة هم الذين زادوا من معاناة السوريين، بفرض عقوبات اقتصادية على بلادهم.

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية الوقت- في الوضع الحالي، تغير الوضع بشكل جذري، وأصبحت الرياض هي التي تعمل جاهدة لوقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نحو محافظة مأرب الاستراتيجية، وكذلك وقف الهجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي السعودية، التي أصبحت طبيعية ولا يمكن للرياض السيطرة عليها.

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

أخبار

موسكو تحذر "الناتو" من جديد: "إجراءات خاصة" ضد صواريخكم...فما هي؟

موسكو تحذر "الناتو" من جديد: "إجراءات خاصة" ضد صواريخكم...فما هي؟

الوقت-أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثني

الخارجية الإيرانية: غداً سيتوضح اذا ما كان بإمكان 4+1 ارغام أمريكا على رفع العقوبات! الوقت-أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان المتحدث باسم وزارة خارج

اليمن ينتقم للصمّاد ومرافقيه: حكم بالإعدام على 16 متّهماً باغتياله الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية، ظهر اليوم الاثنين، أن الشعبة الجزائيّة الاستئنافيّة المتخصّ

في يوم واحد: استهداف 3 أرتال أمريكية في العراق بعبوات ناسفة الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية محلية، اليوم الاثنين، باستهداف رتلين لقوات الاحتلال

الجولاني يعترف في اول مقابلة له مع صحفي أمريكي في ادلب: لم نشكل يوماً تهديداً للغرب الوقت-أجرت صحيفة "فرونت لاين" الأميركية، صباح اليوم الاثنين، مقابلة مع زعيم

موسكو: نحترم قرار طهران لرفضها رفع العقوبات على مراحل الوقت-أعلنت موسكو على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريح صحفي

انجاز أمني إيراني: اعتقال جواسيس جندتهم "إسرائيل" الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الاثنين، أن الأمن الإيراني في محافظة أذربيجان ال

الأمير حمزة يتحد الملك عبدالله: لن ألتزم! الوقت-قالت وكالات أنباء عالمية، صباح اليوم الاثنين، أن الأمير حمزة بن الحسين المتهم من

ظريف يجري محادثات مع نظيره الاوزبكي حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والعالم الوقت- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طشقند صباح اليوم الاثنين نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كامل اوف في المحطة الاولى ضمن جولته على عدد من دول آسيا الوسطى.

برلماني ايراني: وثيقة التعاون مع الصين خطوة خطوة لمواجهة نهج الاحادية الاميركية في غرب آسيا الوقت- اكد النائب في مجلس الشورى الاسلامي حسين علي حاجي دليكاني بان وثيقة التعاون الشاملة بين ايران والصين توفر المصالح طويلة الامد للبلدين وتعد خطوة لمواجهة نهج الاحادية الاميركية في غرب آسيا.

بشكل رسمي.. جيش الكيان الاسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد اليمن الوقت- أعلن جيش الكيان الصهيوني الإسرائيلي أمس الأحد بشكل رسمي بدء تنفيذه عمليات عسكرية جوية في اليمن، بعد أن استلم سلاح الجو الإسرائيلي طائرة أورون المزودة بمجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار وجمع البيانات وتحديد الأهداف بسرعة.

الإعلام الفلسطينية: الكيان ارتكب 31 انتهاكا صهيونيا بحق الصحافيين في الضفة وغزة خلال مارس الوقت- وثقت وزارة الإعلام الفلسطينية 31 انتهاكا صهيونيا، بحق الصحفيين العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس، خلال مارس/آذار المنصرم.

لمزيد من التشاور... تعليق مفاوضات سد النهضة حتى اليوم الوقت- علقت الى اليوم، المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة في الكونغو الديمقراطية لمزيد من التشاور حول منهجية التفاوض بين الدول الثلاث.

الخارجية الروسية: الناتو للخراب أكثر منه للسلام الوقت- علقت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، على السياسة الحالية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المتمثلة بزيادة الإنفاق الدفاعي التي تؤدي إلى زيادة سباق التسلح العالمي.

للمطالبة بالإفراج عنهم.. بدء حملة إلكترونية تضامنا مع معتقلين فلسطينيين بالسعودية الوقت- انطلقت، مساء الأحد، حملة إلكترونية عبر "تويتر" تضامنا مع معتقلين فلسطينيين في السعودية، للمطالبة بالإفراج عنهم.

الكيان الصهيوني يستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة الوقت- استهدفت زوارق الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون التبليغ عن وقوع إصابات.

الخارجية السعودية: السعودية تدعم الاستقرار في سوريا الوقت-كشف وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد

انجاز عسكري جديد للجيش اليمني في مأرب الوقت-أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بأن مقاتلات التحالف السعودي تشن

سوريا وروسيا: أمريكا مسؤولة عن الوضع المأساوي للمخيّمات السورية الوقت-شددت كل من سوريا وروسيا، في بيان مشترك اليوم الأحد، على أن وجود قوات الاحتلال الأميركيّة

مع قرب انطلاق الحوار بين بغداد وواشنطن...صاروخان يستهدفان محيط قاعدة "بلد" الجويّة شمال بغداد الوقت-قالت وسائل إعلامية فرنسية، اليوم الأحد، أن صاروخين استهدفا قاعدة جويّة عرا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بشكل رسمي.. جيش الكيان الاسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد اليمن

الإعلام الفلسطينية: الكيان ارتكب 31 انتهاكا صهيونيا بحق الصحافيين في الضفة وغزة خلال مارس

الكيان الصهيوني يستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة

هل تفضي المحادثات الوزارية السداسيّة في الكونغو إلى حل أزمة سد النهضة؟

الرئيس الأمريكي يأمر بسحب صواريخ "باتريوت" من السعودية.. الأسباب والتداعيات

الأمير حمزة يتحد الملك عبدالله: لن ألتزم!

موسكو: نحترم قرار طهران لرفضها رفع العقوبات على مراحل

برلماني ايراني: وثيقة التعاون مع الصين خطوة خطوة لمواجهة نهج الاحادية الاميركية في غرب آسيا

في يوم واحد: استهداف 3 أرتال أمريكية في العراق بعبوات ناسفة

انجاز أمني إيراني: اعتقال جواسيس جندتهم "إسرائيل"

الخارجية الإيرانية: غداً سيتوضح اذا ما كان بإمكان 4+1 ارغام أمريكا على رفع العقوبات!

لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب

كواليس الانقلاب الفاشل على ملك الأردن

موسكو تحذر "الناتو" من جديد: "إجراءات خاصة" ضد صواريخكم...فما هي؟

الديمقراطية الأمريكية وملف حقوق الإنسان المسيس

اليمن.. القوات المشتركة تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة في مأرب

إدارة بايدن تمتنع عن وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة

بعد معالجة جنوح السفينة في قناة السويس...مالك "إيفرغيفن" يرفع دعوى قضائية وما علاقة القاهرة!

معلومات استخباراتية: نجل صالح يخطط لتصفية القيادات العسكرية التهامية المنافسة له

النائب الاول للرئيس الإيراني: الانتخابات فرصة أخرى لإظهار قدرة إيران في العالم

كبير المفاوضين الإيرانيين: رفع العقوبات الأميركية هي الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق النووي

الاتحاد الايراني لكرة القدم يطالب بسحب استضافة ملحق أبطال آسيا من السعودية

مصادر دبلوماسية أوروبية: برلين تعد خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت

الكيان الصهيوني: نحتاج لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات

سقوط صواريخ قرب نقطة عسكرية تابعة للبيشمركة بين كركوك وأربيل

هذا ما قاله بلينكن لأشكينازي حول الفلسطينيين!

قناة "برس تي في" الإيرانية: لا تفاوض قبل رفع كامل العقوبات

صنعاء: عملية السلام لن تتحقق بالمساومة على الحقوق الإنسانية لليمنيين

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟

الصحراء الغربية بين أنياب الاتحاد الأوروبي ومخالب الولايات المتحدة

قائد الجبهة الداخلية الإسرائيليّة: في أي حرب جديدة مع حزب الله توقعوا هذا العدد من الصواريخ يومياً!

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله"

أوليانوف: "الضغوط القصوى" على إيران كانت سياسة فاشلة بالكامل

حزب الله من موسكو: زيارتنا إلى روسيا تمثّل نقلة نوعية في علاقاتنا مع روسيا

في مؤتمر صحفي... روسيا والصين ترفضان العقوبات الغربية أحادية الجانب

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟

قرى سورية تشهد اشتباكات في ريف عين عيسى بين "قسد" وفصائل تابعة لتركيا

الأحزاب السودانيّة تجدد رفضها للتطبيع.. هل ينهي الرفض الشعبيّ الخيانة الحكوميّة؟

غرفة التجارة الإيرانية: الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة

تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.. هل خسرت تركيا 8 سنوات في مصر؟

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

موسكو تحذر "الناتو" من جديد: "إجراءات خاصة" ضد صواريخكم...فما هي؟

الثلاثاء 23 شعبان 1442
 
 
 
 
 
موسكو تحذر "الناتو" من جديد: "إجراءات خاصة" ضد صواريخكم...فما هي؟

موسكو تحذ الناتو من جديد: "إجراءات خاصة" ضد صواريخكم...فما هي؟

الوقت-أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثني

مواضيع ذات صلة

اوكرانيا تقر بمقتل أكثر من 1700 عسكري وأوباما يؤكد عل أهمية العقوبات المستمرة علي موسكو في حل النزاع الاوكراني

الامم المتحدة: أكثر من 6 الاف قتيل في اوكرانيا منذ اندلاع الاشتباكات

300 جندي امريكي يصل اوكرانيا وروسيا تندد

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن موسكو قد تعزز وسائلها الخاصة بالتجاوب مع التهديدات الناجمة عن خطط "الناتو" لإنشاء ترسانة من الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى.

وفي تصريح لها اليوم، قالت زاخاروفا أن بلادها ستستمر في "متابعة الخطوات العملية المتعلقة بإنشاء ترسانة من الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى من قبل الأميركيين وحلفائهم في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع الأخذ بعين الاعتبار نوايا بريطانيا".

وأَافت المسؤولة الروسية: "لا يعني ذلك إطلاقاً أننا نغلق الباب أمام الحوار ونحكم إغلاقه، لكننا لا نستبعد أن تجد روسيا نفسها مضطرة في الظروف الراهنة لتركيز جهودها على تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتجاوب العسكري التقني على التهديدات الصاروخية الناشئة".

بدروه، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي يتنقل في روسيا الاتحادية "وفقاً لما يراه مناسباً، وفي الأماكن التي يراها مناسبة".

يذكر أن الكرملين الروسي حذر حلف شمال الأطلسي من إرسال قوات لمساعدة أوكرانيا، إذ قال بيسكوف إن روسيا سوف تتخذ "إجراءات إضافية" إذا أقدم "الناتو" على مثل تلك الخطوة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

روسيا وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حلف الناتو الولايات المتحدة أوكرانيا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر