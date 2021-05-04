الخارجية الإيرانية: غداً سيتوضح اذا ما كان بإمكان 4+1 ارغام أمريكا على رفع العقوبات!

الوقت-أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا غداً الثلاثاء لا يختلف عن الاجتماعات السابقة.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أضاف المسؤةل الإيراني أن برنامج اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا سيكون حول كيفية رفع أميركا للعقوبات عن إيران والتزام الأطراف الأخرى بتعهداتها تجاه الاتفاق، مشيراً إلى أن غداً سيتوضح اذا ما كان بإمكان 4+1 تلبية مطالبات إيران حيال الاتفاق النووي.

ولفت خطيب زادة الى أن "إيران لم تولِ مؤشرات وإشارات وصول بايدن للسلطة السلبية والايجابية منها إي أهمية وما يهمها فقط للإجراءات الأميركية".

وأضاف إن "الاتفاق النووي على قيد الحياة لأن إيران تصرفت بصبر ومسؤولية شديدة، وتكبدّت تكاليف باهظة للحفاظ على الاتفاق حتى اليوم".

وحول ما قاله وزير الخارجية الفرنسية حول اختراق إيران لتعهداتها النووي قال "نتوقع من فرنسا اتخاذ إجراءات بنّاءة في مسير عودتها إلى التزامها في الاتفاق النووي".

وتابع المسؤول الايراني "نوصي الأطراف الأوروبية أن تتخذ طريق أسهل والرد الإيراني سيكون واضح على إجراءاتهم".