اليمن ينتقم للصمّاد ومرافقيه: حكم بالإعدام على 16 متّهماً باغتياله

الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية، ظهر اليوم الاثنين، أن الشعبة الجزائيّة الاستئنافيّة المتخصّصة في محافظة الحديدة في اليمن، أيّدت حكماً ابتدائيّاً بإعدام 16 متّهماً باغتيال رئيس المجلس السياسيّ الأعلى صالح الصمّاد ومرافقيه.

وكانت المحكمة عينها قد قضت في آب/أغسطس الماضي بإعدام 16 متّهماً بالتهم المنسوبة إليهم ومنها جريمة اغتيال الصمّاد ورفاقه، وبإرجاء الفصل في الدعوى الجزائيّة المرفوعة ضدّ بقيّة المتّهمين الأجانب.

يذكر أنه في نيسان/أبريل عام 2018، استشهد رئيس المجلس السياسي الأعلى للشعب اليمني، إثر غارة للتحالف السعودي على محافظة الحديدة، وقال المجلس إن "جريمة اغتيال الصماد لن تمر من دون ردّ مزلزل وموجع، وعلى أمراء العدوان أن يفهموا أنهم سيدفعون الثمن غالياً".

وفي ذلك الوقت، أكد زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي وقتها، أنّ المساعدة الأميركية في اغتيال الرئيس صالح الصماد كانت أساسية في العملية، مشيراً إلى أنّ الهدف من هذه العملية هو التأثير على التلاحم السياسي بين المكونات.