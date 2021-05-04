في يوم واحد: استهداف 3 أرتال أمريكية في العراق بعبوات ناسفة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 23 شعبان 1442

إخترنا لكم

الديمقراطية الأمريكية وملف حقوق الإنسان المسيس

الديمقراطية الأمريكية وملف حقوق الإنسان المسيس الوقت- هل توجد كوميدا سوداء في العالم أكثر من حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن حقوق الانسان، وهي الدولة الأكثر انتهاكاً لملف حقوق الانسان على مر العصور، فهي نشأت على القتل وتصفية الشعوب ابتداءاً من ابادة الهنود الحمر...

السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟ الوقت- ادعى وزير الخارجية السعوديّ، فيصل بن فرحان، أنه لا يعرف ما إذا كان هناك صفقة تطبيع وشيكة بين بلاده والكيان الصهيونيّ،

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا ينعقد المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي حول تقديم الدعم المالي لسوريا تحت شعار "دعم اللاجئين السوريين"، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والأوربيون في السنوات الأخيرة هم الذين زادوا من معاناة السوريين، بفرض عقوبات اقتصادية على بلادهم.

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية الوقت- في الوضع الحالي، تغير الوضع بشكل جذري، وأصبحت الرياض هي التي تعمل جاهدة لوقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نحو محافظة مأرب الاستراتيجية، وكذلك وقف الهجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي السعودية، التي أصبحت طبيعية ولا يمكن للرياض السيطرة عليها.

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

أخبار

الخارجية الإيرانية: غداً سيتوضح اذا ما كان بإمكان 4+1 ارغام أمريكا على رفع العقوبات!

الخارجية الإيرانية: غداً سيتوضح اذا ما كان بإمكان 4+1 ارغام أمريكا على رفع العقوبات!

الوقت-أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان المتحدث باسم وزارة خارج

اليمن ينتقم للصمّاد ومرافقيه: حكم بالإعدام على 16 متّهماً باغتياله الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية، ظهر اليوم الاثنين، أن الشعبة الجزائيّة الاستئنافيّة المتخصّ

في يوم واحد: استهداف 3 أرتال أمريكية في العراق بعبوات ناسفة الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية محلية، اليوم الاثنين، باستهداف رتلين لقوات الاحتلال

الجولاني يعترف في اول مقابلة له مع صحفي أمريكي في ادلب: لم نشكل يوماً تهديداً للغرب الوقت-أجرت صحيفة "فرونت لاين" الأميركية، صباح اليوم الاثنين، مقابلة مع زعيم

موسكو: نحترم قرار طهران لرفضها رفع العقوبات على مراحل الوقت-أعلنت موسكو على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريح صحفي

انجاز أمني إيراني: اعتقال جواسيس جندتهم "إسرائيل" الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الاثنين، أن الأمن الإيراني في محافظة أذربيجان ال

الأمير حمزة يتحد الملك عبدالله: لن ألتزم! الوقت-قالت وكالات أنباء عالمية، صباح اليوم الاثنين، أن الأمير حمزة بن الحسين المتهم من

ظريف يجري محادثات مع نظيره الاوزبكي حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والعالم الوقت- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طشقند صباح اليوم الاثنين نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كامل اوف في المحطة الاولى ضمن جولته على عدد من دول آسيا الوسطى.

برلماني ايراني: وثيقة التعاون مع الصين خطوة خطوة لمواجهة نهج الاحادية الاميركية في غرب آسيا الوقت- اكد النائب في مجلس الشورى الاسلامي حسين علي حاجي دليكاني بان وثيقة التعاون الشاملة بين ايران والصين توفر المصالح طويلة الامد للبلدين وتعد خطوة لمواجهة نهج الاحادية الاميركية في غرب آسيا.

بشكل رسمي.. جيش الكيان الاسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد اليمن الوقت- أعلن جيش الكيان الصهيوني الإسرائيلي أمس الأحد بشكل رسمي بدء تنفيذه عمليات عسكرية جوية في اليمن، بعد أن استلم سلاح الجو الإسرائيلي طائرة أورون المزودة بمجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار وجمع البيانات وتحديد الأهداف بسرعة.

الإعلام الفلسطينية: الكيان ارتكب 31 انتهاكا صهيونيا بحق الصحافيين في الضفة وغزة خلال مارس الوقت- وثقت وزارة الإعلام الفلسطينية 31 انتهاكا صهيونيا، بحق الصحفيين العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس، خلال مارس/آذار المنصرم.

لمزيد من التشاور... تعليق مفاوضات سد النهضة حتى اليوم الوقت- علقت الى اليوم، المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة في الكونغو الديمقراطية لمزيد من التشاور حول منهجية التفاوض بين الدول الثلاث.

الخارجية الروسية: الناتو للخراب أكثر منه للسلام الوقت- علقت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، على السياسة الحالية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المتمثلة بزيادة الإنفاق الدفاعي التي تؤدي إلى زيادة سباق التسلح العالمي.

للمطالبة بالإفراج عنهم.. بدء حملة إلكترونية تضامنا مع معتقلين فلسطينيين بالسعودية الوقت- انطلقت، مساء الأحد، حملة إلكترونية عبر "تويتر" تضامنا مع معتقلين فلسطينيين في السعودية، للمطالبة بالإفراج عنهم.

الكيان الصهيوني يستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة الوقت- استهدفت زوارق الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون التبليغ عن وقوع إصابات.

الخارجية السعودية: السعودية تدعم الاستقرار في سوريا الوقت-كشف وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد

انجاز عسكري جديد للجيش اليمني في مأرب الوقت-أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بأن مقاتلات التحالف السعودي تشن

سوريا وروسيا: أمريكا مسؤولة عن الوضع المأساوي للمخيّمات السورية الوقت-شددت كل من سوريا وروسيا، في بيان مشترك اليوم الأحد، على أن وجود قوات الاحتلال الأميركيّة

مع قرب انطلاق الحوار بين بغداد وواشنطن...صاروخان يستهدفان محيط قاعدة "بلد" الجويّة شمال بغداد الوقت-قالت وسائل إعلامية فرنسية، اليوم الأحد، أن صاروخين استهدفا قاعدة جويّة عرا

مسؤول أردني رفيع: الرياض وأبو ظبي متورطتان في الانقلاب بالأردن الوقت-كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ السعودية وإحدى إمارات الخليج "كانتا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

للمطالبة بالإفراج عنهم.. بدء حملة إلكترونية تضامنا مع معتقلين فلسطينيين بالسعودية

اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟

قلق إسرائيلي أمريكي من تنامي القدرات الصاروخية والعسكرية لـ"أنصار الله" اليمنية

جهود أمريكية لمنع روسيا من دخول المناطق الغنية بالنفط شرق الفرات

في يوم واحد: استهداف 3 أرتال أمريكية في العراق بعبوات ناسفة

برلماني ايراني: وثيقة التعاون مع الصين خطوة خطوة لمواجهة نهج الاحادية الاميركية في غرب آسيا

انجاز أمني إيراني: اعتقال جواسيس جندتهم "إسرائيل"

كواليس الانقلاب الفاشل على ملك الأردن

هل تفضي المحادثات الوزارية السداسيّة في الكونغو إلى حل أزمة سد النهضة؟

اليمن ينتقم للصمّاد ومرافقيه: حكم بالإعدام على 16 متّهماً باغتياله

الإعلام الفلسطينية: الكيان ارتكب 31 انتهاكا صهيونيا بحق الصحافيين في الضفة وغزة خلال مارس

ظريف يجري محادثات مع نظيره الاوزبكي حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والعالم

الجولاني يعترف في اول مقابلة له مع صحفي أمريكي في ادلب: لم نشكل يوماً تهديداً للغرب

حسابات سعودية خاطئة في مأرب.. احتمال ارتكاب "ابن سلمان" خطأ فادحاً لمساعدته عناصر "داعش"

الأمير حمزة يتحد الملك عبدالله: لن ألتزم!

الإعلام الفلسطينية: الكيان ارتكب 31 انتهاكا صهيونيا بحق الصحافيين في الضفة وغزة خلال مارس

حسابات سعودية خاطئة في مأرب.. احتمال ارتكاب "ابن سلمان" خطأ فادحاً لمساعدته عناصر "داعش"

ظريف يجري محادثات مع نظيره الاوزبكي حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والعالم

الأمير حمزة يتحد الملك عبدالله: لن ألتزم!

الجولاني يعترف في اول مقابلة له مع صحفي أمريكي في ادلب: لم نشكل يوماً تهديداً للغرب

الكيان الصهيوني يستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة

بشكل رسمي.. جيش الكيان الاسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد اليمن

الکيان الإسرائيلي في مأزق... تشكيل الحكومة لا يزال في هالة من الغموض

الديمقراطية الأمريكية وملف حقوق الإنسان المسيس

الخارجية الروسية: الناتو للخراب أكثر منه للسلام

ما هي الدول التي وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع الصين؟

لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب

موسكو: نحترم قرار طهران لرفضها رفع العقوبات على مراحل

انجاز عسكري جديد للجيش اليمني في مأرب

الرئيس الأمريكي يأمر بسحب صواريخ "باتريوت" من السعودية.. الأسباب والتداعيات

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان

اليمن.. القوات المشتركة تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة في مأرب

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا

روسيا تهدد أوكرانيا والناتو: عدوانكم على القرم سينتهي بنحو سيئ

ممثل الشيخ زكزاكي: الكيان الصهيوني متورط في الضغط على أتباع أهل البيت في نيجيريا

تفجيرات تستهدف ارتالا للتحالف الدولي في عدة مدن عراقية

البرلمان العربي يساند مصر والسودان في قضية "سد النهضة"

مسؤول عسكري ايراني: طهران تمكنت من إحراز تقدم كبير في مختلف المجالات الدفاعية

قريبا.. الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد يناقش انسحاب القوات الأجنبية

منظمة الأغذية والزراعة الأممية: لبنان امام مفترق طرق خطير!

تقرير إحصائي: العدوان السعودي يرتكب أكثر من 1400 جريمة في الجنوب المحتل

تظاهرات فلسطينية في حيفا والسبب؟

الرئيس الفنزويلي: علاقتنا مع روسيا نموذجية

حقوق الإنسان اليمنية: الحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني تجاوز كل الحدود

الرئيس المصري مهدداً: لن يمس أحد بمياهنا

اليمن.. القوات المشتركة تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة في مأرب

الرئيس المصري مهدداً: لن يمس أحد بمياهنا

معلومات استخباراتية: نجل صالح يخطط لتصفية القيادات العسكرية التهامية المنافسة له

البرلمان العربي يساند مصر والسودان في قضية "سد النهضة"

وزير النفط الإيراني: العام (الإيراني) الماضي كان عاماً لامعاً للصناعة البتروكيمياوية

تقرير إحصائي: العدوان السعودي يرتكب أكثر من 1400 جريمة في الجنوب المحتل

التظاهرات الغاضبة تتواصل في مختلف المناطق البحرينية

الكيان الصهيوني.. العشرات يتظاهرون للمطالبة بتشكيل حكومة تغيير جديدة وطرد نتنياهو

الخارجية السورية: بعض الدول الغربيّة تسيس ملف عودة اللاجئين السوريين

تركيا ستعيد سفيرها الى تل أبيب بهذا الشرط؟!

إسماعيل هنية: الكيان الإسرائيلي فقد القوة والمناعة الداخلية

الخارجية العراقية تؤكد وقوف العراق مع الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا

الانتخابات الفلسطينية: البرغوثي والقدوة سيخوضان الانتخابات سويةً

بعد مقتل ضابط في عملية دهس... الشرطة الأمريكية تغلق مبنى الكونغرس الأمريكي

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟

واشنطن: إنهاء الحرب في اليمن من أولويات "بايدن"

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا

ابن سلمان يتسلّم دعوى قضائية ضده في مقتل خاشقجي

الجزائر: لا صحة لدخول طائرة قادمة من "تل أبيب" أجواء الجزائر

آخر التطورات الميدانية في وسط اليمن.. ما هي الاستراتيجية الجديدة لعزل تحالف العدوان السعودي في مدينة مأرب؟ + صور

طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان

تيار الحكمة العراقي: الفرصة سانحة والأجواء مهيئة للمضي بهذا الحوار

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

أوليانوف: "الضغوط القصوى" على إيران كانت سياسة فاشلة بالكامل

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي

الأحزاب السودانيّة تجدد رفضها للتطبيع.. هل ينهي الرفض الشعبيّ الخيانة الحكوميّة؟

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله"

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

رداء العطف الأممي على السوريين.. هل يسمن أو يغني الجوع السوري؟

الصحراء الغربية بين أنياب الاتحاد الأوروبي ومخالب الولايات المتحدة

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟

قائد الجبهة الداخلية الإسرائيليّة: في أي حرب جديدة مع حزب الله توقعوا هذا العدد من الصواريخ يومياً!

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا

دراسة بريطانية: قلة النوم قد تؤدي بك الى الموت المبكر!

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

في يوم واحد: استهداف 3 أرتال أمريكية في العراق بعبوات ناسفة

الإثنين 22 شعبان 1442
 
 
 
 
 
في يوم واحد: استهداف 3 أرتال أمريكية في العراق بعبوات ناسفة

في يوم واحد: استهداف 3 أرتال أمريكية في العراق بعبوات ناسفة

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية محلية، اليوم الاثنين، باستهداف رتلين لقوات الاحتلال

مواضيع ذات صلة

الخارجية العراقية تؤكد وقوف العراق مع الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني

من هو القاضي العراقي الذي أصدر حكم الإعدام بحق صدام حسين؟

تفاصيل محاولة اغتيال معاون مدير الاستخبارات العسكرية العراقية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية محلية، اليوم الاثنين، باستهداف رتلين لقوات الاحتلال الأميركي بعبوتين ناسفتين في محافظتي الديوانية وبابل.

وفي هذا السياق، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها أن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، على إحدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، من دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية، حيث استمر الرتل بالحركة نحو جهته المقصودة".

وأَاف بيان الخلية: "كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى ظهر اليوم، على إحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، من دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية، واستمر الرتل بالحركة".

بدورها قالت مصادر عراقية عن استهداف رتل ثالث تابع للتحالف الأميركي في اليوسفية جنوب بغداد بعبوة ناسفة.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد استهدف رتل للدعم اللوجستي للتحالف الأميركي على الطريق الدولي غرب الناصرية مركز ذي قار بعبوة ناسفة. وكان الإعلام الحربي العراقي قد أعلن في 29 آذار/مارس، استهداف رتل لوجستي للتحالف الأميركي لعبوة ناسفة عند جسر الدغارة ضمن قاطع محافظة بابل، جنوب بغداد، وعن إصابة سائق عراقي خلال التفجير.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

محافظة الديوانية العراق القوات الأميركية في العراق رتل أميركي في العراق محافظة بابل

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر