في يوم واحد: استهداف 3 أرتال أمريكية في العراق بعبوات ناسفة

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية محلية، اليوم الاثنين، باستهداف رتلين لقوات الاحتلال الأميركي بعبوتين ناسفتين في محافظتي الديوانية وبابل.

وفي هذا السياق، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها أن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، على إحدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، من دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية، حيث استمر الرتل بالحركة نحو جهته المقصودة".

وأَاف بيان الخلية: "كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى ظهر اليوم، على إحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، من دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية، واستمر الرتل بالحركة".

بدورها قالت مصادر عراقية عن استهداف رتل ثالث تابع للتحالف الأميركي في اليوسفية جنوب بغداد بعبوة ناسفة.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد استهدف رتل للدعم اللوجستي للتحالف الأميركي على الطريق الدولي غرب الناصرية مركز ذي قار بعبوة ناسفة. وكان الإعلام الحربي العراقي قد أعلن في 29 آذار/مارس، استهداف رتل لوجستي للتحالف الأميركي لعبوة ناسفة عند جسر الدغارة ضمن قاطع محافظة بابل، جنوب بغداد، وعن إصابة سائق عراقي خلال التفجير.