موسكو: نحترم قرار طهران لرفضها رفع العقوبات على مراحل

الوقت-أعلنت موسكو على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريح صحفي له اليوم الاثنين، إن روسيا تحترم قرار طهران عدم إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، ورفضها عرض رفع العقوبات على مراحل.

وبحسب الاعلام الروسي، أضاف ريابكوف: "ليس سراً أن روسيا أيدت فكرة الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، التي طُرحت قبل بضعة أسابيع، لإجراء اتصال غير رسمي بين جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الولايات المتحدة".

ولفت المسؤول الروسي: "بما أنه اتخذ قرار مختلف في طهران، سنعمل بصيغة مفاوضات غير مباشرة، والتي بالمناسبة وافق الجميع عليها، بما في ذلك الأميركيون".

وأضاف أن هذا لا يبسط المهمة، "ولكن ليست هناك حاجة لاختراع شيء جديد، على العموم، نحن نتحدث عن العودة إلى ما كان قائماً منذ عام 2015".

وكان مصدر إيراني مطلع أكد لقناة "برس تي في" الإيرانية، أن طهران "لن تتفاوض مع واشنطن قبل رفع كامل العقوبات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".