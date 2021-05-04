انجاز أمني إيراني: اعتقال جواسيس جندتهم "إسرائيل"

الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الاثنين، أن الأمن الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب إيران، اعتقال مجموعة من الجواسيس من بينهم شخص جنّده جهاز الموساد الإسرائيلي.

وبحسب المدير العام لمديرية أذربيجان، قال إنه تم اعتقال جاسوس يعمل لـ"إسرائيل" وعدة جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات دول مختلفة في المحافظة.

وفي هذا السياق، من ناحية أخرى نفى المسؤول الإيراني تواجد عناصر تكفيرية مسلحة بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وتابع: "تم اعتقال 19 عضواً في عصابة تقوم بجرائم الاحتيال المنظم لإصدار الشيكات المصرفية وتزوير الوثائق في المحافظة".

وأضاف المسؤول الايراني: "إن وزارة الأمن في طليعة محاربة الفساد الاقتصادي، مثل تهريب السلع والمحسوبية والتهرب الضريبي والاحتكار".

بدوره، نقل موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عن مسؤول بوزارة الاستخبارات قوله "تم اعتقال جاسوس لـ"إسرائيل" في إقليم أذربيجان الشرق الإيراني، كما تم اعتقال جواسيس آخرين كانوا على اتصال بأجهزة استخبارات في عدة دول".

وأضاف مدير المخابرات للموقع إن "المتهمين متورطون في عمليات احتيال وتزوير مستندات وإعداد وشراء وبيع شيكات بنكية"، مضيفاً "حتى الآن تم اكتشاف أكثر من 50 ألف شيك"، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية.