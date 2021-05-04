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  الإثنين 22 شعبان 1442

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أخبار

الأمير حمزة يتحد الملك عبدالله: لن ألتزم!

الإثنين 22 شعبان 1442
 
 
 
 
 
الأمير حمزة يتحد الملك عبدالله: لن ألتزم!

الأمير حمزة يتحد الملك عبدالله: لن ألتزم!

الوقت-قالت وكالات أنباء عالمية، صباح اليوم الاثنين، أن الأمير حمزة بن الحسين المتهم من

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الوقت-قالت وكالات أنباء عالمية، صباح اليوم الاثنين، أن الأمير حمزة بن الحسين المتهم من قبل السلطات بالاتصال بجهات خارجية من أجل "ضرب الاستقرار" في المملكة بأنه قال في تسجيل صوتي: "لن ألتزم بالأوامر".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرنس برس" فقد قال الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني في تسجيل صوتي أرسله إلى معارفه ووزعته المعارضة في البلاد إنه "سيصعد" تحركاته بعد منعه من أي نشاط ومطالبته بالتزام الصمت.

وأضاف الأمير الشاب أنه بعد "انسحب الحرس بالكامل، جاءني رئيس الأركان يهدد باسم مدراء الأجهزة، وأنا سجلت كلامه ووزعته على معارفي في الخارج وأهلي، في حال حدث أي شيء، والآن بانتظار ما الذي سيفعلونه".

وأسهب قائلاً: "أنا لن أتحرك لأنني لن أصعد الآن، لكن أنا بالتأكيد لن ألتزم بمنعي من الخروج، والتغريد، والتواصل مع الناس، وبرؤية العائلة فقط، ويأتي رئيس أركان يقول لك هذا الكلام.. هذا الشيء غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وحالياً ننتظر الفرج".

وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أعلن عن وجود أشخاص حول الأمير حمزة "تربطهم صلات بجهات خارجية لتنفيذ مخطط خارجي"، كما تم رصد "ارتباطات بين شخص على تواصل مع زوجة الأمير حمزة وجهات خارجية".

يذكر أنه يوم السبت الماضي اعتقلت السلطات الأردنية، ما بين 14 إلى 16 شخصاً بينهم رئيس سابق للديوان الملكي، بيّنت التحقيقات أن تحركاتهم ونشاطاتهم "تمس مباشرة بأمن الوطن والمواطن"، وفق ما صرّح الصفدي.

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كلمات مفتاحية :

الأردن محاولة انقلاب الأمير حمزة بن الحسين الملك عبدالله الثاني

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