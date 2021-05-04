الإعلام الفلسطينية: الكيان ارتكب 31 انتهاكا صهيونيا بحق الصحافيين في الضفة وغزة خلال مارس

الوقت- وثقت وزارة الإعلام الفلسطينية 31 انتهاكا صهيونيا، بحق الصحفيين العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس، خلال مارس/آذار المنصرم.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن الانتهاكات تنوعت بين الاعتداء المباشر وتحطيم المعدات الصحفية، والمنع من التغطية، واحتجاز الطواقم.

ولفتت إلى أن أبرز الانتهاكات هو اعتداء مستوطنين بالضرب، على طاقم وكالة الأناضول في القدس المحتلة، وتحطيم مركبتهم، في 3 مارس/آذار الماضي، أثناء إعدادهم تقريرا عن وباء كورونا في القدس.

وطالبت الوزارة "بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222)، الخاص بحماية الصحفيين، وضرورة عدم إفلات قوات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب".

وسبق أن وثّقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، 490 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، خلال العام الماضي (2020)، بحسب بيان لها أواسط يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعرض 36 صحفيا للاعتقال في سجون الاحتلال، خلال 2020، ما زال 20 منهم قيد الاعتقال، وفق النقابة.