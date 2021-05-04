جهود أمريكية لمنع روسيا من دخول المناطق الغنية بالنفط شرق الفرات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 22 شعبان 1442

إخترنا لكم

الديمقراطية الأمريكية وملف حقوق الإنسان المسيس

الديمقراطية الأمريكية وملف حقوق الإنسان المسيس الوقت- هل توجد كوميدا سوداء في العالم أكثر من حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن حقوق الانسان، وهي الدولة الأكثر انتهاكاً لملف حقوق الانسان على مر العصور، فهي نشأت على القتل وتصفية الشعوب ابتداءاً من ابادة الهنود الحمر...

السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟ الوقت- ادعى وزير الخارجية السعوديّ، فيصل بن فرحان، أنه لا يعرف ما إذا كان هناك صفقة تطبيع وشيكة بين بلاده والكيان الصهيونيّ،

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا ينعقد المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي حول تقديم الدعم المالي لسوريا تحت شعار "دعم اللاجئين السوريين"، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والأوربيون في السنوات الأخيرة هم الذين زادوا من معاناة السوريين، بفرض عقوبات اقتصادية على بلادهم.

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية الوقت- في الوضع الحالي، تغير الوضع بشكل جذري، وأصبحت الرياض هي التي تعمل جاهدة لوقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نحو محافظة مأرب الاستراتيجية، وكذلك وقف الهجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي السعودية، التي أصبحت طبيعية ولا يمكن للرياض السيطرة عليها.

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

أخبار

ظريف يجري محادثات مع نظيره الاوزبكي حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والعالم

ظريف يجري محادثات مع نظيره الاوزبكي حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والعالم

الوقت- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طشقند صباح اليوم الاثنين نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كامل اوف في المحطة الاولى ضمن جولته على عدد من دول آسيا الوسطى.

برلماني ايراني: وثيقة التعاون مع الصين خطوة خطوة لمواجهة نهج الاحادية الاميركية في غرب آسيا الوقت- اكد النائب في مجلس الشورى الاسلامي حسين علي حاجي دليكاني بان وثيقة التعاون الشاملة بين ايران والصين توفر المصالح طويلة الامد للبلدين وتعد خطوة لمواجهة نهج الاحادية الاميركية في غرب آسيا.

بشكل رسمي.. جيش الكيان الاسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد اليمن الوقت- أعلن جيش الكيان الصهيوني الإسرائيلي أمس الأحد بشكل رسمي بدء تنفيذه عمليات عسكرية جوية في اليمن، بعد أن استلم سلاح الجو الإسرائيلي طائرة أورون المزودة بمجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار وجمع البيانات وتحديد الأهداف بسرعة.

الإعلام الفلسطينية: الكيان ارتكب 31 انتهاكا صهيونيا بحق الصحافيين في الضفة وغزة خلال مارس الوقت- وثقت وزارة الإعلام الفلسطينية 31 انتهاكا صهيونيا، بحق الصحفيين العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس، خلال مارس/آذار المنصرم.

لمزيد من التشاور... تعليق مفاوضات سد النهضة حتى اليوم الوقت- علقت الى اليوم، المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة في الكونغو الديمقراطية لمزيد من التشاور حول منهجية التفاوض بين الدول الثلاث.

الخارجية الروسية: الناتو للخراب أكثر منه للسلام الوقت- علقت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، على السياسة الحالية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المتمثلة بزيادة الإنفاق الدفاعي التي تؤدي إلى زيادة سباق التسلح العالمي.

للمطالبة بالإفراج عنهم.. بدء حملة إلكترونية تضامنا مع معتقلين فلسطينيين بالسعودية الوقت- انطلقت، مساء الأحد، حملة إلكترونية عبر "تويتر" تضامنا مع معتقلين فلسطينيين في السعودية، للمطالبة بالإفراج عنهم.

الكيان الصهيوني يستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة الوقت- استهدفت زوارق الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون التبليغ عن وقوع إصابات.

الخارجية السعودية: السعودية تدعم الاستقرار في سوريا الوقت-كشف وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد

انجاز عسكري جديد للجيش اليمني في مأرب الوقت-أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بأن مقاتلات التحالف السعودي تشن

سوريا وروسيا: أمريكا مسؤولة عن الوضع المأساوي للمخيّمات السورية الوقت-شددت كل من سوريا وروسيا، في بيان مشترك اليوم الأحد، على أن وجود قوات الاحتلال الأميركيّة

مع قرب انطلاق الحوار بين بغداد وواشنطن...صاروخان يستهدفان محيط قاعدة "بلد" الجويّة شمال بغداد الوقت-قالت وسائل إعلامية فرنسية، اليوم الأحد، أن صاروخين استهدفا قاعدة جويّة عرا

مسؤول أردني رفيع: الرياض وأبو ظبي متورطتان في الانقلاب بالأردن الوقت-كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ السعودية وإحدى إمارات الخليج "كانتا

حمزة بن حسين ينفي علاقته بالانقلاب في الأردن الوقت-شدد ولي العهد الأردني السابق حمزة بن حسين، في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم

وزير الخارجية الإيراني: سنعود إلى الاتفاق النووي إذا تحقق هذا الشرط! الوقت-أعلنت الجمهورية الاسلامية الإيرانية على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره

في موقف غير مسبوق: ’الانتقالي الجنوبي يعلن أن حكومة هادي لا تمثله الوقت-أعلن ممثل "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، اليوم الأحد، ان "مهام حكومة المناصفة المبنية عل

اوليانوف: جميع المشاركين في الاتفاق النووي مع أمريكا يتطلعون إلى إحيائه الوقت- وصف ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل اوليانوف، وضع الاتفاق النووي في الوقت الحاضر بانه فريد من نوعه، مشيرا الى ان هناك اسبابا للتفاؤل بهذا الشأن.

عراقجي: نرفض أي خطة أو مقترح لتنفيذ الالتزامات من قبل أمريكا بصورة خطوة خطوة الوقت- اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي بانه سوف لن تجري اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الثلاثاء، مشددا على رفض اي خطة او مقترح لتنفيذ الالتزامات من قبل اميركا بصورة خطوة خطوة.

الكيان الصهيوني: نحتاج لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات الوقت- قال رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل بحاجة لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات".

التظاهرات الغاضبة تتواصل في مختلف المناطق البحرينية الوقت- تتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق البحرينية للمطالبة بالإفراج عن السجناء ومعتقلي الرأي عقب اصابة العشرات منهم بفيروس كورونا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روسيا تهدد أوكرانيا والناتو: عدوانكم على القرم سينتهي بنحو سيئ

سوريا وروسيا: أمريكا مسؤولة عن الوضع المأساوي للمخيّمات السورية

الإعلام الفلسطينية: الكيان ارتكب 31 انتهاكا صهيونيا بحق الصحافيين في الضفة وغزة خلال مارس

الخارجية الروسية: الناتو للخراب أكثر منه للسلام

ما هي الدول التي وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع الصين؟

ظريف يجري محادثات مع نظيره الاوزبكي حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والعالم

انجاز عسكري جديد للجيش اليمني في مأرب

الديمقراطية الأمريكية وملف حقوق الإنسان المسيس

الخارجية السعودية: السعودية تدعم الاستقرار في سوريا

الكيان الصهيوني يستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة

هل تفضي المحادثات الوزارية السداسيّة في الكونغو إلى حل أزمة سد النهضة؟

لمزيد من التشاور... تعليق مفاوضات سد النهضة حتى اليوم

برلماني ايراني: وثيقة التعاون مع الصين خطوة خطوة لمواجهة نهج الاحادية الاميركية في غرب آسيا

لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب

اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف وهل هناك إمكانية للتطبيق؟

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل

اليمن.. القوات المشتركة تسيطر على مواقع استراتيجية جديدة في مأرب

روسيا تهدد أوكرانيا والناتو: عدوانكم على القرم سينتهي بنحو سيئ

تقرير عالمي: الخسائر المالية بسبب جنوح السفينية في قناة السويس بلغت 9 مليار دولار

إدارة بايدن تمتنع عن وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة

مسؤول ايراني كبير: لن نوقف تخصيب اليورانيوم قبل رفع الحظر الاميركي

منظمة الأغذية والزراعة الأممية: لبنان امام مفترق طرق خطير!

تظاهرات فلسطينية في حيفا والسبب؟

بعد معالجة جنوح السفينة في قناة السويس...مالك "إيفرغيفن" يرفع دعوى قضائية وما علاقة القاهرة!

النائب الاول للرئيس الإيراني: الانتخابات فرصة أخرى لإظهار قدرة إيران في العالم

معلومات استخباراتية: نجل صالح يخطط لتصفية القيادات العسكرية التهامية المنافسة له

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية

مصادر دبلوماسية أوروبية: برلين تعد خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت

الكيان الصهيوني.. العشرات يتظاهرون للمطالبة بتشكيل حكومة تغيير جديدة وطرد نتنياهو

هكذا علّق الخبراء الإسرائيليون على الاتفاق الصيني الإيراني!

لماذا مبادرة السلام السعودية شكلية ومحكوم عليها بالفشل؟

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله"

واشنطن: إنهاء الحرب في اليمن من أولويات "بايدن"

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟

"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان

قائد الجبهة الداخلية الإسرائيليّة: في أي حرب جديدة مع حزب الله توقعوا هذا العدد من الصواريخ يومياً!

الحدث الأكثر إثارةً للصدمة في حرب فيتنام... الأمريكيون في قرية "مي لاي" وتلك الصورة الشهيرة!

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟

الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة.. والكيان الصهيونيّ يفشل في حمايتها

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات
استراتيجية الديمقراطيين الجديدة للسيطرة على شرق سوريا

جهود أمريكية لمنع روسيا من دخول المناطق الغنية بالنفط شرق الفرات

الإثنين 22 شعبان 1442
 
 
 
 
 
جهود أمريكية لمنع روسيا من دخول المناطق الغنية بالنفط شرق الفرات
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد مضي شهر تقريبا على تغيير الحكومة الامريكية ووصول الرئيس الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض، اصبحت تحركات امريكا في شرق سوريا متناقضة تماما. وعلى الرغم من اعتقاد بعض المصادر أن هذا التناقض في التصرفات الأمريكية في شرق سوريا ناتج عن ارتباك وأزمات واشنطن الداخلية، إلا أنه من ناحية أخرى قد يكون هذا الامر عبارة عن مؤامرة لوضع استراتيجية جديدة في المنطقة.

حيث تظهر المؤشرات أن الإدارة الأمريكية الجديدة مترددة في النظر في الحالة السورية بشكل منفصل ولم تعين بعد فريقا خاصا للنظر في هذه القضية. لذلك، يبدو أن الملف السوري سيُنظر فيه ممن قبل امريكا الى جانب الملف الإيراني والتركي. وعليه، وفي ضوء عدم وجود مؤشرات سياسية واضحة في إدارة جو بايدن تجاه سوريا، فإن التحركات الميدانية الأمريكية في شرق سوريا متناقضة للغاية. حيث ان واشنطن تقوم بالانسحاب من مناطق معينة، ومن ناحية أخرى تقوم بانشاء عدة قواعد جديدة غير شرعية في سوريا.

وبعد أقل من يومين على انسحاب القوات الامريكية من الجزء الشمالي الشرقي من محافظة الحسكة بكامل معداتها، أرسلت واشنطن قوافل عسكرية جديدة إلى ضواحي المالكية شمال شرق سوريا لإقامة قاعدة جديدة في المنطقة.

وفي هذا الصدد أفادت مصادر مطلعة بأنه مع نقل المعدات اللوجيستية والعسكرية الأمريكية إلى المنطقة، تجري تحركات كبيرة في المثلث الحدودي السوري مع تركيا والعراق. وتقييم بعض المصادر أن التحالف الدولي الذي يدعي محاربته للإرهاب بقيادة امريكا يعتزم نقل جزء من قواته من حقلي رميلان والشدادي النفطي إلى القاعدة الأمريكية الجديدة في عين ديوار قرب المالكية.

وبحسب هذا التقرير، يعتزم الأمريكيون استخدام الموقع الجغرافي لعين ديوار المطلة على مناطق واسعة من الحدود السورية مع تركيا والعراق وتحويلها إلى قاعدة جديدة في المنطقة. وتأتي الخطوة الأمريكية في أعقاب جهود روسية لإقامة قاعدة في منطقتي عين ديوار ودير غصن على أطراف المالكية بهدف الوصول إلى الحقول النفطية.

وفي وقت سابق، حرضت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل امريكا أنصارها على الاحتجاج على الوجود الروسي في مناطق سيطرة قسد ومنعت روسيا من التمركز في تلك المناطق، خشية أن يهيئ ذلك الظروف لعودة تدريجية للحكومة السورية للمناطق المذكورة أعلاه. وعليه، يرى بعض الخبراء أن سبب التحركات الأمريكية المتناقضة في سوريا، وخاصة في منطقة عين ديوار، قد يكون بهدف قطع الطريق امام موسكو للوصول الى مناطق النفط الاستراتيجية وحماية الوجود الأمريكي في سوريا لتحقيق الأهداف المتوقع ان تعلن عنها حكومة بايدن لاحقا.

وفي غضون ذلك، أصدرت مصادر موالية للحكومة السورية بيانا قالت فيه إن مسلحي قسد استولوا بالقوة على مطاحن حكومية في مدينتي الحسكة والقامشلي ونهبوا محتويات الدقيق والنخالة ومحركاتها الكهربائية. واضافت هذه المصادر ان ميليشيات قسد نهبت ايضا مخازن الحبوب وآلات ومعدات تتعلق بمطاحن القمح، واضطر العمال للتعاون معهم تحت ضغط وتهديد بالاختطاف والاعتقال.

الى ذلك أفادت مصادر سورية مطلعة، بأن قوات سوريا الديمقراطية، رغم إبرام اتفاق بدعم روسي لرفع حصار الحسكة والقامشلي وإطلاق سراح المعتقلين، استمرت في عمليات الخطف في هاتين المنطقتين واختطفت نحو 121 عسكرياً ومدنيا.

هذا ويعتقد محللون أن ميليشيات قسد تعتزم إبلاغ الإدارة الأمريكية الجديدة أنها ما زالت قادرة على السيطرة على الامور في شمال شرق سوريا. إضافة إلى ذلك، يحاول المتشددون رفع سقف مطالبهم في المحادثات التي يُرجح إجراؤها مع الحكومة السورية تحت رعاية موسكو في المستقبل القريب.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

جهود أمريكية روسيا المناطق الغنية بالنفط شرق الفرات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر