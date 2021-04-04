انجاز عسكري جديد للجيش اليمني في مأرب

الوقت-أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بأن مقاتلات التحالف السعودي تشن سلسلة غارات على مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش واللجان يبعدون عن منطقة صحن الجن التي تضم معسكراً لقوات هادي بمسافة تقدر بـ 3 كيلو مترات، لاسيما بعد سيطرة قوات حكومة صنعاء عدد من المواقع في منطقة الدُّشُوش شمالي غرب محافظة مأرب.

وبحسب المصدر، فان أهيمت منطقة صحن الجن تكمن باعتبارها المقر الرئيس لمعسكر وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لقوات الرئيس هادي والتحالف السعودي، عند الأطراف الشمالية لمدينة مأرب شمال شرق اليمن.

وكانت الاسبوع الماضي، أكّد مصدر ميداني يمني للميادين تقدّم الجيش اليمني واللجان الشعبية في صراوح غرب مأرب، وأشار إلى سيطرتها على نقطة الشرطة في نخلاء في مديرية مَدْغِل الجِدْعان شمال غرب المحافظة.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، دعا في وقت سابق لبذل كل الجهود من أجل إيقاف الحرب في اليمن، وحكومة صنعاء اتهمت في المقابل الأمم المتحدة بالصمت عن الانتهاكات بحق المدنيين في مأرب.