سوريا وروسيا: أمريكا مسؤولة عن الوضع المأساوي للمخيّمات السورية

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  الإثنين 22 شعبان 1442

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السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟

السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟ الوقت- ادعى وزير الخارجية السعوديّ، فيصل بن فرحان، أنه لا يعرف ما إذا كان هناك صفقة تطبيع وشيكة بين بلاده والكيان الصهيونيّ،

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا ينعقد المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي حول تقديم الدعم المالي لسوريا تحت شعار "دعم اللاجئين السوريين"، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والأوربيون في السنوات الأخيرة هم الذين زادوا من معاناة السوريين، بفرض عقوبات اقتصادية على بلادهم.

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية الوقت- في الوضع الحالي، تغير الوضع بشكل جذري، وأصبحت الرياض هي التي تعمل جاهدة لوقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نحو محافظة مأرب الاستراتيجية، وكذلك وقف الهجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي السعودية، التي أصبحت طبيعية ولا يمكن للرياض السيطرة عليها.

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان الوقت- إن بناء الثقة ومكافحة الإرهاب والتجارة واعادة بناء البنية التحتية والتعاون الاقتصادي الإقليمي والتعاون في مجال التعليم هي من بين أبرز أهداف هذا المؤتمر.

أخبار

الخارجية السعودية: السعودية تدعم الاستقرار في سوريا

الخارجية السعودية: السعودية تدعم الاستقرار في سوريا

الوقت-كشف وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد

انجاز عسكري جديد للجيش اليمني في مأرب الوقت-أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بأن مقاتلات التحالف السعودي تشن

سوريا وروسيا: أمريكا مسؤولة عن الوضع المأساوي للمخيّمات السورية الوقت-شددت كل من سوريا وروسيا، في بيان مشترك اليوم الأحد، على أن وجود قوات الاحتلال الأميركيّة

مع قرب انطلاق الحوار بين بغداد وواشنطن...صاروخان يستهدفان محيط قاعدة "بلد" الجويّة شمال بغداد الوقت-قالت وسائل إعلامية فرنسية، اليوم الأحد، أن صاروخين استهدفا قاعدة جويّة عرا

مسؤول أردني رفيع: الرياض وأبو ظبي متورطتان في الانقلاب بالأردن الوقت-كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ السعودية وإحدى إمارات الخليج "كانتا

حمزة بن حسين ينفي علاقته بالانقلاب في الأردن الوقت-شدد ولي العهد الأردني السابق حمزة بن حسين، في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم

وزير الخارجية الإيراني: سنعود إلى الاتفاق النووي إذا تحقق هذا الشرط! الوقت-أعلنت الجمهورية الاسلامية الإيرانية على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره

في موقف غير مسبوق: ’الانتقالي الجنوبي يعلن أن حكومة هادي لا تمثله الوقت-أعلن ممثل "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، اليوم الأحد، ان "مهام حكومة المناصفة المبنية عل

اوليانوف: جميع المشاركين في الاتفاق النووي مع أمريكا يتطلعون إلى إحيائه الوقت- وصف ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل اوليانوف، وضع الاتفاق النووي في الوقت الحاضر بانه فريد من نوعه، مشيرا الى ان هناك اسبابا للتفاؤل بهذا الشأن.

عراقجي: نرفض أي خطة أو مقترح لتنفيذ الالتزامات من قبل أمريكا بصورة خطوة خطوة الوقت- اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي بانه سوف لن تجري اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الثلاثاء، مشددا على رفض اي خطة او مقترح لتنفيذ الالتزامات من قبل اميركا بصورة خطوة خطوة.

الكيان الصهيوني: نحتاج لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات الوقت- قال رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل بحاجة لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات".

التظاهرات الغاضبة تتواصل في مختلف المناطق البحرينية الوقت- تتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق البحرينية للمطالبة بالإفراج عن السجناء ومعتقلي الرأي عقب اصابة العشرات منهم بفيروس كورونا.

الخارجية العراقية تؤكد وقوف العراق مع الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الوقت- اكدت وزارة الخارجية العراقية، وقوف الحكومة إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادةِ الملك عبدالله الثاني.

مسلحو ’الجيش الحر’ يقصفون مواقع ’قسد’ في تل تمر بريف الحسكة الوقت- أفادت مصادر محلية بأن مسلحي ما يسمى "الجيش الحر" الموالين لتركيا استهدفوا بقذائف المدفعية مواقع تابعة لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط قرية الكوزلية جنوب غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، شمالي سوريا.

النائب الاول للرئيس الإيراني: الانتخابات فرصة أخرى لإظهار قدرة إيران في العالم الوقت- أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، ان الانتخابات الرئاسية القادمة تعتبر فرصة اخرى لاظهار قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العالم.

الخارجية السورية: تقرير الخارجية الأمريكية يتضمن أكاذيب وادعاءات حول انتهاكات مزعومة الوقت- أكدت وزارة الخارجية السورية أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم يتضمن أكاذيب تتناول انتهاكات مزعومة في دول العالم، موضحة أن الادعاءات الواردة فيه حول سوريا كلها مأخوذة من تقارير المنظمات الإرهابية وداعميها ومموليها في المنطقة والعالم.

روسيا تهدد أوكرانيا والناتو: عدوانكم على القرم سينتهي بنحو سيئ الوقت-هدد مجلس الدوما الروسي، في بيان له اليوم السبت، أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)

مسؤول عسكري ايراني: طهران تمكنت من إحراز تقدم كبير في مختلف المجالات الدفاعية الوقت-شدد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، في تصريح صحفي له

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أخبار

سوريا وروسيا: أمريكا مسؤولة عن الوضع المأساوي للمخيّمات السورية

الأحد 21 شعبان 1442
 
 
 
 
 
سوريا وروسيا: أمريكا مسؤولة عن الوضع المأساوي للمخيّمات السورية

سوريا وروسيا: أمريكا مسؤولة عن الوضع المأساوي للمخيّمات السورية

الوقت-شددت كل من سوريا وروسيا، في بيان مشترك اليوم الأحد، على أن وجود قوات الاحتلال الأميركيّة

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الوقت-شددت كل من سوريا وروسيا، في بيان مشترك اليوم الأحد، على أن وجود قوات الاحتلال الأميركيّة "يزيد أوضاع المخيّمات التي يقطنها مهجرون سوريون سوءاً ولا سيّما في مخيّم الهول".

وبحسب الاعلام السوري، فان الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية المعنيّتان بإعادة المهجّرين، أشارتا إلى "استمرار الجهود المشتركة بهدف تأمين العودة الطوعيّة والآمنة للمهجّرين إلى مناطقهم المحرّرة".

وجددت الهيئتان التأكيد أن "الولايات المتحدة وحُلفاءها يُعيقون عودة المهجرين واستعادة حياتهم الطبيعيّة".

من جهة أخرى، وصفت دمشق تقرير الخارجيّة الأميركية السنوي بشأن حقوق الإنسان في العالم، بأنّه "سيئ الصيت ويتضمّن أكاذيب وإدعاءات تستند إلى المنظمات الإرهابيّة وداعميها".

الخارجيّة السوريّة قالت إن "التقرير الأميركي يمثّل قمة النفاق ويتجاهل الجرائم التي ترتكبها واشنطن في العالم كلّه وفي الولاياتِ المتحدة نفسها، بما في ذلك الإجراءات القسريّة التي تنتهك كل حقوق الإنسان ولا سيما حقه في الحياة".

وأكدت الخارجية أن "التقرير لم يتطرّق نهائياً إلى المأساة الحقيقيّة للشعب السوري والتي تتمثل في الإرهاب وتمويله من واشنطن".

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