مع قرب انطلاق الحوار بين بغداد وواشنطن...صاروخان يستهدفان محيط قاعدة "بلد" الجويّة شمال بغداد

الوقت-قالت وسائل إعلامية فرنسية، اليوم الأحد، أن صاروخين استهدفا قاعدة جويّة عراقيّة تضمّ عسكريين أميركيين.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر عراقية، عن "سقوط صاروخين في محيط قاعدة بلد الجويّة، جنوب تكريت مركز صلاح الدين". وأوضحت أن القاعدة "تضمّ شركة صيانة لأسراب طائرات أف-16 العراقيّة، ولا وجود لقوات أميركيّة فيها".

بدورها، أكدت خليّة الإعلام الأمني، في بيان لها، أنّه "عند الساعة 12:15 من يوم 4 نيسان/أبريل الجاري، سقط صاروخان في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجويّة، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، حيث تبين أنهما انطلقا من منطقة الدوجمة ضمن قاطع عمليات ديالى".

يذكر أنّ لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، أعلنت أمس السبت، عن محاور الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن التي ستنطلق في 7 نيسان/أبريل الجاري.