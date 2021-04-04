مسؤول أردني رفيع: الرياض وأبو ظبي متورطتان في الانقلاب بالأردن

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  الأحد 21 شعبان 1442

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السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟ الوقت- ادعى وزير الخارجية السعوديّ، فيصل بن فرحان، أنه لا يعرف ما إذا كان هناك صفقة تطبيع وشيكة بين بلاده والكيان الصهيونيّ،

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا ينعقد المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي حول تقديم الدعم المالي لسوريا تحت شعار "دعم اللاجئين السوريين"، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والأوربيون في السنوات الأخيرة هم الذين زادوا من معاناة السوريين، بفرض عقوبات اقتصادية على بلادهم.

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية الوقت- في الوضع الحالي، تغير الوضع بشكل جذري، وأصبحت الرياض هي التي تعمل جاهدة لوقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نحو محافظة مأرب الاستراتيجية، وكذلك وقف الهجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي السعودية، التي أصبحت طبيعية ولا يمكن للرياض السيطرة عليها.

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان الوقت- إن بناء الثقة ومكافحة الإرهاب والتجارة واعادة بناء البنية التحتية والتعاون الاقتصادي الإقليمي والتعاون في مجال التعليم هي من بين أبرز أهداف هذا المؤتمر.

أخبار

مع قرب انطلاق الحوار بين بغداد وواشنطن...صاروخان يستهدفان محيط قاعدة "بلد" الجويّة شمال بغداد

مع قرب انطلاق الحوار بين بغداد وواشنطن...صاروخان يستهدفان محيط قاعدة "بلد" الجويّة شمال بغداد

الوقت-قالت وسائل إعلامية فرنسية، اليوم الأحد، أن صاروخين استهدفا قاعدة جويّة عرا

مسؤول أردني رفيع: الرياض وأبو ظبي متورطتان في الانقلاب بالأردن الوقت-كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ السعودية وإحدى إمارات الخليج "كانتا

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وزير الخارجية الإيراني: سنعود إلى الاتفاق النووي إذا تحقق هذا الشرط! الوقت-أعلنت الجمهورية الاسلامية الإيرانية على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره

في موقف غير مسبوق: ’الانتقالي الجنوبي يعلن أن حكومة هادي لا تمثله الوقت-أعلن ممثل "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، اليوم الأحد، ان "مهام حكومة المناصفة المبنية عل

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عراقجي: نرفض أي خطة أو مقترح لتنفيذ الالتزامات من قبل أمريكا بصورة خطوة خطوة الوقت- اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي بانه سوف لن تجري اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الثلاثاء، مشددا على رفض اي خطة او مقترح لتنفيذ الالتزامات من قبل اميركا بصورة خطوة خطوة.

الكيان الصهيوني: نحتاج لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات الوقت- قال رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل بحاجة لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات".

التظاهرات الغاضبة تتواصل في مختلف المناطق البحرينية الوقت- تتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق البحرينية للمطالبة بالإفراج عن السجناء ومعتقلي الرأي عقب اصابة العشرات منهم بفيروس كورونا.

الخارجية العراقية تؤكد وقوف العراق مع الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الوقت- اكدت وزارة الخارجية العراقية، وقوف الحكومة إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادةِ الملك عبدالله الثاني.

مسلحو ’الجيش الحر’ يقصفون مواقع ’قسد’ في تل تمر بريف الحسكة الوقت- أفادت مصادر محلية بأن مسلحي ما يسمى "الجيش الحر" الموالين لتركيا استهدفوا بقذائف المدفعية مواقع تابعة لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط قرية الكوزلية جنوب غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، شمالي سوريا.

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أخبار

مسؤول أردني رفيع: الرياض وأبو ظبي متورطتان في الانقلاب بالأردن

الأحد 21 شعبان 1442
 
 
 
 
 
مسؤول أردني رفيع: الرياض وأبو ظبي متورطتان في الانقلاب بالأردن

مسؤول أردني رفيع: الرياض وأبو ظبي متورطتان في الانقلاب بالأردن

الوقت-كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ السعودية وإحدى إمارات الخليج "كانتا

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الوقت-كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ السعودية وإحدى إمارات الخليج "كانتا متورطتين من وراء الكواليس، في محاولة الانقلاب في الأردن".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، عمّا وصفتهم بـ"المصادر الكبيرة جداً في الأردن أن الزيارة الأخيرة المفاجئة التي قام بها الملك عبد الله الثاني للسعوديّة في الشهر الماضي، ولم يُفد بأي تفاصيل عنها ولا عن أهدافها أيضاً، مبرزةً أنّ "الملك عبد الله تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والطرفان امتنعا عن إصدار بيانٍ مشترك".

وقدرت المصادر أن "ولي العهد السعودي وأحد قادة إحدى إمارات الخليج، على ما يبدو إمارة أبو ظبي، كانا شريكا سر في محاولة الانقلاب التي فشلت"، موضحةً أنّ "باسم عوض الله، الذي كان وزير المالية ومعروف بقربه من الملك عبد الله، تحوّل إلى حلقة الوصل بين العائلة المالكة السعوديّة وبين الأمراء في الأردن".

وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، أنّ "ما لا يقل عن 25 من مقربي الأمير حمزة اعتُقلوا في الأيام الأخيرة بشبهة أنهم كانوا شركاء سر وحلقات وصل مع السعوديّة، في تخطيط محاولة الانقلاب في القصر الملكي".

وكانت جهات عسكريّة رفيعة المستوى في الأردن نقلت عبر قنوات عسكريّة، بحسب "يديعوت أحرونوت" رسالة إلى نظيرتها الإسرائيليّة بأن "الوضع تحت السيطرة وليس هناك خطر على استقرار المملكة".

يذكر أن الأردن، أعلن أمس السبت، وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين في الإقامة الجبرية واعتقال رئيس سابق للديوان الملكي ومسؤولين آخرين "لأسباب أمنيّة".

واكتفت وكالة الأنباء الأردنيّة الرسميّة "بترا"، بإيراد اسم الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي الأسبق إبراهيم عوض الله.

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محاولة انقلاب في الأردن الشريف حسن بن زيد السعوديّة الأردن الخليج الملك عبد الله الثاني يديعوت أحرونوت محمد بن سلمان حمزة بن الحسين وكالة الأنباء الأردنيّة

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