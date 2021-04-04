وزير الخارجية الإيراني: سنعود إلى الاتفاق النووي إذا تحقق هذا الشرط!

الوقت-أعلنت الجمهورية الاسلامية الإيرانية على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، أن طهران ستعود إلى التزاماتها في حال رفع الحظر والتحقق من ذلك بشكل كامل، ودعا ظريف الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي إلى احترام التزاماتها ولعب دور بناء في قمة فيينا الثلاثاء.

وبحسب الاعلام الإيراني، جدد ظريف تأكيده على ضرورة رفع الحظر الأميركي غير القانوني، مشيرا إلى أن طهران ستعود إلى التزاماتها في حال رفع الحظر والتحقق من ذلك بشكل كامل.

ودعا المسؤول الإيراني الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي إلى احترام التزاماتها ولعب دور بناء في قمة فيينا الثلاثاء.

بدوره، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن على الأميركيين أن يعلموا أن إيران جعلت إبطال مفعول الحظر استراتيجيتها الأساسية، مشيرا إلى أن الأمر متروك لهم ليقرروا ويرفعوا الحظر عن إيران بشكل كامل وعملي.

وأضاف قاليباف إن: الشعب والمسؤولون في إيران ينتظرون الإجراء العملي من الجانب الآخر في رفع الحظر بشكل فعال عن الاقتصاد الإيراني، وقد أكدنا مرارا أن إيران ستفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي بعد التحقق والتأكد من أن رفع الحظر ليس حبرا على ورق.

وفي هذا السياق، أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أميركا، مشيرا إلى أن ما تسعى إليه إيران من خلال اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا يستند بدقة إلى مواقف إيران الحازمة والتي أعلن عنها مرارا من قبل قائد الثورة الإسلامية والمسؤولون في البلاد.