في موقف غير مسبوق: ’الانتقالي الجنوبي يعلن أن حكومة هادي لا تمثله

الوقت-أعلن ممثل "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، اليوم الأحد، ان "مهام حكومة المناصفة المبنية على اتفاق الرياض مقتصرة على توفير الخدمات وأنها لا تمثل المجلس الانتقالي سياسيا في العملية السياسية".

وبحسب تغريدة لـ "البعثة الأممية" في اليمن، فان غريفيث عقد اجتماعا مع ممثل خاص لرئيس المجلس الانتقالي للشؤون الخارجية عمرو البيض، ناقشا خلاله المفاوضات الجارية حول خطة الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في عموم أنحاء اليمن وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بدخول سفن الحاويات التجارية والنفطية إلى موانئ محافظة الحديدة واستئناف العملية السياسية في البلاد"، على حد تعبيرها.

وفي هذا السياق، أعلن البيض عبر "تويتر" أنه سلم إلى غريفيث خلال الاجتماع الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان رسالة من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي بشأن عملية السلام. مشيراً إلى أن "مهام حكومة المناصفة المبنية على اتفاق الرياض مقتصرة على توفير الخدمات وأنها لا تمثل المجلس الانتقالي سياسيا في العملية السياسية، واستعداد المجلس الانتقالي لتشكيل فريق تفاوضي مشترك مع إدارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفقا لاتفاق الرياض".

هذا وأكدت صنعاء مرارا ان الامم المتحدة لا تقوم بدور حيادي في اليمن وأنها تتبنى وجهة النظر السعودية التي تضع اليمن تحت الوصاية وتسعى لسلبه قراره.