عراقجي: نرفض أي خطة أو مقترح لتنفيذ الالتزامات من قبل أمريكا بصورة خطوة خطوة

الوقت- اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي بانه سوف لن تجري اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الثلاثاء، مشددا على رفض اي خطة او مقترح لتنفيذ الالتزامات من قبل اميركا بصورة خطوة خطوة.

وقال عراقجي في تصريح له اليوم الاحد حول اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المقرر عقده يوم الثلاثاء في فيينا: ان ما نتابعه في اجتماع اللجنة المشتركة مبني تماما على المواقف الحاسمة للبلاد والمعلنة مرارا من قبل قائد الثورة الاسلامية والمسؤولين.

واضاف: سوف لن تكون لنا في فيينا اي مفاوضات مع الاميركيين بصورة مباشرة او غير مباشرة. نحن نتفاوض في اطار اللجنة المشتركة مع دول "4+1" وسنعلن مطلبنا وشرطنا للعودة الى الاتفاق النووي ومطلبنا وشرطنا هو ان تقوم اميركا بتنفيذ جميع التزاماتها في اطار الاتفاق وترفع جميع اجراءات الحظر ومن ثم نقوم نحن بالتحقق من ذلك والعودة (عن خفض الالتزامات).

*المفاوضات مع مجموعة "4+1" فنية تماما

وقال مساعد الخارجية الايرانية: لو تمكنت دول "4+1" من اقناع اميركا باي طريقة كانت، وهو امر يعود لهم ولا يعنينا، فمن الطبيعي اننا سنعمل في ذات المسار.

واضاف: ان مفاوضاتنا مع مجموعة "4+1" فنية تماما، حول اجراءات الحظر التي يجب ان ترفع والخطوات التي ينبغي ان تنجز من قبل الاميركيين ويجب ان يجري التحقق منها.