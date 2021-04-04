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  الأحد 21 شعبان 1442

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أخبار

الكيان الصهيوني: نحتاج لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات

الأحد 21 شعبان 1442
 
 
 
 
 
الكيان الصهيوني: نحتاج لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات
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الوقت- قال رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل بحاجة لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال إن "النضال من أجل حقنا في الدفاع عن أنفسنا، والكفاح ضد إيران التي تريد العودة إلى الاتفاق النووي، في مواجهة هذه التحديات وفي مواجهة الفرص الهائلة التي نواجهها، نحتاج الآن إلى حكومة يمينية مستقرة من أجل سنوات لرعاية جميع مواطني إسرائيل".

وأضاف: "هذا ما نحتاجه الآن وسنحقق ذلك".

والتقى رئيس حزب"يش عتيد" يائير لبيد ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، مساء أمس السبت، في ثاني لقاء بينهما خلال أسبوع، لبحث تشكيل حكومة، فيما لا تزال المفاوضات في طريق مسدود.

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