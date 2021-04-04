التظاهرات الغاضبة تتواصل في مختلف المناطق البحرينية

الوقت- تتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق البحرينية للمطالبة بالإفراج عن السجناء ومعتقلي الرأي عقب اصابة العشرات منهم بفيروس كورونا.
وانطلقت التظاهرات من جزيرة سترة والسنابس مرورا بالبلاد القديم والديه وصولا الى النويدرات ومناطق اخرى تنديدا بتعتيم النظام على عدد المعتقلين المصابين بالوباء.
وحمل المحتجون حكومة المنامة مسؤولية تعرض حياة ابنائهم في السجون للخطر.
أما في الدير فتظهر المشاهد التي عرضها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صمود اهالي المعتقلين امام قوات النظام التي حاولت قمعهم وتفريقهم مرددين شعارات الاستمرار في التظاهر حتى اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من السجون.