مسلحو ’الجيش الحر’ يقصفون مواقع ’قسد’ في تل تمر بريف الحسكة

الوقت- أفادت مصادر محلية بأن مسلحي ما يسمى "الجيش الحر" الموالين لتركيا استهدفوا بقذائف المدفعية مواقع تابعة لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط قرية الكوزلية جنوب غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، شمالي سوريا.

كما نقلت المصادر عن تنسيقيات المسلحين أن مسلحي "الجيش الحر" اعتقلوا 5 مواطنين من بلدة معبطلي شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

الى ذلك خرج أهالي حي جبل عقيل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي في تظاهرة أمام القاعدة التركية للمطالبة بالتعويض عن منازلهم التي هدمتها القوات التركية عقب سيطرتها على المدينة بغية إنشاء قاعدة عسكرية.

من جهة أخرى شنت "قسد" حملة اعتقالات في القسم السادس من مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.