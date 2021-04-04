النائب الاول للرئيس الإيراني: الانتخابات فرصة أخرى لإظهار قدرة إيران في العالم

الوقت- أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، ان الانتخابات الرئاسية القادمة تعتبر فرصة اخرى لاظهار قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العالم.

لال لقائه السبت حشدا من النخب والشباب والناشطين السياسيين والاقتصاديين في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) قال جهانغيري: ينبغي اعتبار الانتخابات (الرئاسية التي ستجري في 10 حزيران/يونيو القادم) فرصة اخرى لاظهار قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العالم لتثبت أمنها المستديم وترسخ مكانتها على الصعيد الدولي.

واكد النائب الاول للرئيس الايراني بانه في انتخابات حماسية مترافقة مع مشاركة شعبية قصوى يجب ان يتواجد مرشحو مختلف الفئات السياسية في ساحة الانتخابات، واضاف: ان الحكومة ستستخدم جميع طاقاتها وامكانياتها لاجراء انتخابات حماسية بمشاركة شعبية حاسمة.