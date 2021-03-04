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  الأحد 21 شعبان 1442

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الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا ينعقد المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي حول تقديم الدعم المالي لسوريا تحت شعار "دعم اللاجئين السوريين"، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والأوربيون في السنوات الأخيرة هم الذين زادوا من معاناة السوريين، بفرض عقوبات اقتصادية على بلادهم.

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العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان الوقت- إن بناء الثقة ومكافحة الإرهاب والتجارة واعادة بناء البنية التحتية والتعاون الاقتصادي الإقليمي والتعاون في مجال التعليم هي من بين أبرز أهداف هذا المؤتمر.

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روسيا تهدد أوكرانيا والناتو: عدوانكم على سينتهي بنحو سيئ

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أخبار

روسيا تهدد أوكرانيا والناتو: عدوانكم على سينتهي بنحو سيئ

الأحد 21 شعبان 1442
 
 
 
 
 
روسيا تهدد أوكرانيا والناتو: عدوانكم على سينتهي بنحو سيئ

روسيا تهدد أوكرانيا والناتو: عدوانكم على سينتهي بنحو سيئ

الوقت-هدد مجلس الدوما الروسي، في بيان له اليوم السبت، أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)

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الوقت-هدد مجلس الدوما الروسي، في بيان له اليوم السبت، أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من خطط لشن عدوان على القرم الروسية، مؤكداً أن ذلك "سينتهي بنحو سيئ بالنسبة إليهما".

وبحسب الاعلام الروسي، أكد الكرملين بأن موسكو "قد تضطّر لاتّخاذ إجراءات إضافية لضمان الأمن، في حال أرسلت دول غربية قوات إلى أوكرانيا"، في ظل التقارير التي تتحدّث عن تكثيف روسيا تواجدها العسكري عند الحدود.

وفي هذا السياق قلل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، من أهمية الحشد العسكري قائلاً: "ينبغي ألا يزعج أحداً ولا يشكل تهديداً لأحد"، مشدداً على أن "روسيا تتخذ إجراءات لضمان أمن حدودها".

هذا وأعلنت سلطات جمهورية دانيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية خرقت نظام وقف إطلاق النار في المنطقة ثماني مرات خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني استخدم قذائف مدفعية محرمة بموجب اتفاقيات "مينسك" لوقف إطلاق النار في تموز/يوليو الماضي.

وتشارك أوكرانيا في مناورات مع الحلف الأطلسي الشهر المقبل، وتعد تلك التدريبات الأضخم منذ انتهاء الحرب الباردة.

من جهته، عبّر حلف شمال الأطلسي الخميس، عن قلقه مما وصفه بحشد عسكري روسي كبير قرب شرق أوكرانيا، إثر انتشار لقطات لم يتم التحقق منها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن روسيا تنقل أعداداً كبيرة من الدبابات وناقلات الجند المدرعة ومعدات أخرى إلى المناطق المتاخمة لأوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قال من جهته، أنه "لا يمكن أن نتجاهل الاعتداء الروسي على أوكرانيا ونعرف أن هناك تقارير حول تحركات عسكرية روسية وسنتحدث عن مخاوفنا بشأن تلك الأنشطة".

هذا وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة، بدعم الولايات المتحدة "الثابت" لـ"سيادة أوكرانيا" خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

يذكر أن شبه جزيرة القرم كانت قد عادت إلى روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس عام 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلّح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.

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روسيا حلف شمال الأطلسي الناتو أوكرانيا شبه جزيرة القرم دانيتسك

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