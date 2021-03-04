مسؤول عسكري ايراني: طهران تمكنت من إحراز تقدم كبير في مختلف المجالات الدفاعية

الوقت-شدد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، في تصريح صحفي له اليوم السبت، أن جيش بلاده "تمكن من إحراز تقدم كبير في مختلف المجالات الدفاعية".

وبحسب الاعلام الايراني، فقد قال صباحي فرد أن "الجيش الإيراني توصل إلى مرحلة يمكن من خلالها الكشف عن أي تحرك جوي والتعرف إليه وتدميره ضمن مستويات الرادار المختلفة".

وأشار المسؤول العسكري الإيراني أنه يتم رصد التحركات المعادية خارج الحدود عبر تقْنيات متطورة ومنظومات رصد حديثة، قائلاً "إن قواته تراقب "تحركات العدو ما وراء الحدود". وتابع قائلاً أنها بلغت في هذه المرحلة مستوى يمكنها من رصد وكشف وتدمير أي جسم طائر على أي ارتفاع.

وفي هذا السياق، تطرق العميد صباحي فرد، إلى حرب السنوات الثماني (1988-1980)، كاشفاً أن الدفاع الجوي اتخذ إجراءات فاعلة خلال فترة الحرب ولم تجر أي عملية إلا تحت مظلة الدفاع الجوي ما يشكل مفخرة عظيمة لهذه القوة، حسبما نقلت وكالة الأبناء الإيرانية "إرنا".

وأضاف، أضاف أنه "خلال فترة الدفاع المقدس تمركزنا في أكثر من 250 نقطة في جميع أنحاء البلاد"، موضحاً "لم نسمح بضرب المراكز الحيوية مثل القواعد العسكرية والمطارات، وقمنا بإقرار الأمن الجوي بشكل كامل". وبحسب العميد صباحي فرد، فإن الدفاع الجوي، خاصة في جزيرة خارك، عمل بشكل على استمرار هذا الشريان الحيوي في بيع ونقل الطاقة ولم يسمح أبداً للعدو بقطع هذا الشريان.