معلومات استخباراتية: نجل صالح يخطط لتصفية القيادات العسكرية التهامية المنافسة له

الوقت-أعلنت حكومة صنعاء على لسان مسؤول استخبارات المنطقة العسكرية الخامسة العميد رياض بلذي، اليوم السبت، عن مخططات نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، طارق صالح، قائد القوات المدعومة إمارتياً في الساحل الغربي لليمن "لتصفية أبناء تهامة المغرر بهم في صف العدوان".

وبحسب وكالة "سبأ" اليمنية، فقد قال بلذي إن أفراداً في مديرية الاستخبارات بالمنطقة العسكرية الخامسة حصلوا على "وثائق مهمة، من هاتف أحد المقربين لصالح ومطابخه التي تحيك المؤامرات ضد القيادات التهامية المنضوية في صفوف العدوان الأميركي السعودي بالساحل الغربي"، لافتاً إلى أن من ضمن الوثائق، "ملف يحتوى على ما يخطط له صالح وأتباعه من إقصاء وتهميش لأبناء تهامة، أي سكان المناطق الساحلية على البحر الأحمر المغرر بهم، وسحب البساط من أيديهم والعمل على استبعادهم بالتصفيات المتعددة".

ولفت المسؤول الأمني، أن عمليات التصفية "جرت وتجري من خلال مخططات خطيرة بوضع قائمة بمن يريد التخلص منهم وبأيدي تهامية، تحت مبرر حوادث مرورية أو اغتيالات مجهولة المصادر"، مؤكداً أن المتصدر لتلك القائمة "المغرر به العميد الركن أحمد الكوكباني ومجموعة من العناصر الموالية له، حتى يربك الجميع بأنه ليس المنفذ لهذه العمليات".

وأضاف بلذي أنه "سيتم الكشف عن التفاصيل كاملة خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال إبلاغ المستهدفين قبل أن يشرع طارق عفاش (طارق صالح) في تصفيتهم، بما يسهم في خروجهم من عباءة العدوان والارتزاق والعمالة والعودة إلى صف الوطن".

يذكر أنه في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، انشق قائد كتيبة و150 عنصراً من قوات طارق صالح، وانضموا إلى قوات حكومة صنعاء بكامل عتادهم العسكري.