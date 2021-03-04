مصر تنقل 22 مومياء ملكية...والسبب في الخبر؟!

الوقت-قالت وسائل إعلامية مصرية، اليوم السبت، أن إدارة العاصمة المصرية القاهرة، قررت إغلاق عدد من المحاور والطرق الرئيسية، استعداداً لموكب "الرحلة الملكية" لمومياوات ملوك وملكات مصر السابقين.

وبحسب الاعلام المصري، فان المومياوات الملكية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو.

وفي هذا السياق، قالت مصادر أمنية أن مومياوات 18 ملكاً وأربع ملكات من عصور الأسر الفرعونية السابعة عشرة إلى العشرين، ستُنقل على متن عربات مزينة على الطراز الفرعوني تحمل أسماءهم، تباعاً بحسب الترتيب الزمني لحكمهم.

واضاف المسؤول الأمني، أن الموكب سيسير قرابة سبعة كيلومترات من المتحف المصري في ميدان التحرير، حيث مقر المومياوات منذ أكثر من قرن، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، في رحلة تستغرق 40 دقيقة ستقام وسط إجراءات أمنية مشددة.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن عملية النقل ستجري من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، مروراً بشارع كورنيش النيل. كما أوضحت الوزارة أنه، تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد مساء اليوم، من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8.30 مساء.

ولفتت الشرطة المصرية، إلى غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من "كوبري 6 أكتوبر" و"كوبري 15 مايو"، وكذا غلق مطالع "كوبري 6 أكتوبر" القادمة إلى شارع النيل وغلق "كوبري الجلاء" فى الاتجاة القادم من الجيزة. كما تقرر غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية إليه بدءاً من "كوبري قصر النيل" حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق "كوبري

يذكر أن هاشتاغ #موكب_المومياوات_الملكية قد أصبح في الساعات القليلة الماضية ضمن التغريدات الأكثر تداولاً في مصر على "تويتر"، حيث نال هذا الموضوع اهتمام الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.