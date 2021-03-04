رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: يمكننا القول انه كُسر الطريق المسدود الأولي

الوقت-أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، في تصريح له على تطبيق "كلوب هاوس" اليوم السبت، إن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "كسر الطريق المسدود الأولي".

وبحسب التصريحات، ذكر صالحي، أنّ دخول قضية المفاوضات حول الاتفاق النووي المرحلة الفنية وتجاوزه التجاذبات الأولية يعني كسر الطريق المسدود الأولي وهو أمر واعد.

وأشار صالحي إلى أنّ الاجتماع بحث قضايا حقوقية وسياسية و"وتمكنا من التقدم عدة خطوات للأمام" على حد تعبيره.

وتابع: "المباحثات تجاوزت القضايا السياسية ودخلنا في القضايا الفنية، ومن المقرر أن تجري المباحثات الفنية الثلاثاء المقبل".

وكشف صالحي: "لقد تقدمنا عدة خطوات إلى الأمام، وإن عبورنا من القضية غير المبررة وهي: هم يبدؤون أولاً أو نحن نبدأ أولاً يبعث على الأمل". لافتاً إلى أنه: "حينما ندخل المرحلة الفنية يعني أن القضية أصبحت تدار بحيث يتم الالتفاف على مسألة "إبدأ أنت أولاً".

وشدد المسؤول الإيراني على أنه: "علينا الصبر أسبوعاً، وستتضح قضية الاتفاق النووي" ورأى أن من مصلحة الجميع حلّ قضية الاتفاق النووي على وجه السرعة من الناحية الداخلية والدولية، ذلك لأن القضايا الإقليمية والدولية ستمضي نحو الحل، إذ إن هذه القضايا متشابكة. مضيفاً إن القضية النووية أصبحت سياسية والجميع ينظر إليها من هذه النافذة.

يذكر أن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، قال أمس الجمعة، إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والقوى العالمية "ستسعى إلى وضع قائمتين للتفاوض بشأن العقوبات التي يمكن لواشنطن رفعها، والالتزامات النووية التي يجب على طهران الوفاء بها". وتابع المسؤول الأوروبي أن جميع الأطراف "تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين".