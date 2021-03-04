هذا ما قاله بلينكن لأشكينازي حول الفلسطينيين!

الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي اليوم السبت، أن "الإدارة الأميركية تؤمن بأن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بمعايير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".

وبحث الطرفان "التحديات الأمنية الإقليمية، والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتطبيع مع الدول العربية والإسلامية".

وشدد بلينكن على أن "الإدارة الأميركية تؤمن بأن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بمعايير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية"، على حد قوله، مجدداً تأكيد "التزام واشنطن القوي بأمن "إسرائيل"، وتعزيز الشراكة الأميركية الإسرائيلية".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أسبوعين أنه سيقام فريق مشترك خاص بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، يركّز فقط على تشارك المعلومات الاستخبارية في الموضوع الإيراني من أجل التأكّد من أن الطرفين يواصلان حيازة الصورة نفسها.

وفي الشهر الماضي، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وقال نتنياهو إن المكالمة كانت "وديّة ودافئة للغاية واستمرت أكثر من ساعة"، مشيراً إلى أنهما "بحثا الاستمرار في دفع اتفاقيات السلام قدماً، والتهديد الإيراني، والتحديات الإقليمية، واتفقا على مواصلة الحوار بينهما".