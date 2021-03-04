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  السبت 20 شعبان 1442

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الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا ينعقد المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي حول تقديم الدعم المالي لسوريا تحت شعار "دعم اللاجئين السوريين"، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والأوربيون في السنوات الأخيرة هم الذين زادوا من معاناة السوريين، بفرض عقوبات اقتصادية على بلادهم.

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية الوقت- في الوضع الحالي، تغير الوضع بشكل جذري، وأصبحت الرياض هي التي تعمل جاهدة لوقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نحو محافظة مأرب الاستراتيجية، وكذلك وقف الهجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي السعودية، التي أصبحت طبيعية ولا يمكن للرياض السيطرة عليها.

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان الوقت- إن بناء الثقة ومكافحة الإرهاب والتجارة واعادة بناء البنية التحتية والتعاون الاقتصادي الإقليمي والتعاون في مجال التعليم هي من بين أبرز أهداف هذا المؤتمر.

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟ الوقت - إنعكست وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران والصين، التي وقعها في 27 مارس 2021 في طهران وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الصيني "وانغ يي"، على نطاق واسع في الأوساط السياسية هذه الأيام.

أخبار

هذا ما قاله بلينكن لأشكينازي حول الفلسطينيين!

هذا ما قاله بلينكن لأشكينازي حول الفلسطينيين!

الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإسرائيلي

تفاصيل محاولة اغتيال معاون مدير الاستخبارات العسكرية العراقية الوقت-قالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، في تقري لها اليوم السبت، أن معاون مدير الاستخبارات

الاتحاد الايراني لكرة القدم يطالب بسحب استضافة ملحق أبطال آسيا من السعودية الوقت- طالب الاتحاد الايراني لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي رسميا بسحب استضافة مباراة ملحق دوري أبطال آسيا 2021 من السعودية.

الكيان الصهيوني.. العشرات يتظاهرون للمطالبة بتشكيل حكومة تغيير جديدة وطرد نتنياهو الوقت- تظاهر العشرات في كيان الاحتلال الاسرائيلي امس الجمعة، أمام منازل عدد من قادة الأحزاب لمطالبتهم بعدم الانضمام لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود.

تقرير إحصائي: العدوان السعودي يرتكب أكثر من 1400 جريمة في الجنوب المحتل الوقت- أكد تقرير يمنين ارتفاع معدل الجرائم في المحافظات الجنوبية المحتلة إلى أكثر من ألف و 448 جريمة خلال الربع الأول من العام الجاري.

حقوق الإنسان اليمنية: الحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني تجاوز كل الحدود الوقت- أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أن الحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني، تجاوز كل الحدود بطريقة خطرة على المدنيين، وما يزال المؤشر البياني لعدد الضحايا في صعود لافت.

وزير الدفاع اليمني: حققنا نقلة من المعركة الدفاعية إلى الهجومية الوقت- أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الجمعة، أنهُ لا وجه للمقارنة بين ما كنا عليه قبل 6 أعوام وما وصلنا إليه اليوم.

الخزعلي: الانتخابات اذا كانت بيد حكام الإمارات فاننا لن نقبل بها ولن نسمح بها الوقت- أكد الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، أن الانتخابات اذا كانت بيد حكام الإمارات فانه لن يقبل بها ولن يسمح بها، مشيراً الى أن الامارات تعمل على دفع العراق نحو التطبيع.

بعد مقتل ضابط في عملية دهس... الشرطة الأمريكية تغلق مبنى الكونغرس الأمريكي الوقت- قالت الشرطة الأميركية، الجمعة، إن ضابطا في شرطة مبنى الكونغرس لقي حتفه متأثرا بإصاباته في هجوم بسيارة بينما أصيب شرطي آخر في الحادثة، مضيفة أن المشتبه به في الهجوم (سائق السيارة) قتل أيضا.

الخارجية الصينية يجب إلغاء كل إجراءات الحظر الأمريكي اللاقانونية ضد إيران الوقت- دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون اينغ" يوم الجمعة، إلى إلغاء كل إجراءات الحظر الأمريكي اللاقانونية ضد إيران.

قناة "برس تي في" الإيرانية: لا تفاوض قبل رفع كامل العقوبات الوقت-نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن مصدر إيراني مطلع، قوله إن طهران "لن تتفاوض مع و

استنفار أمني غير مسبوق... عملية دهس قرب مبنى الكابيتول الوقت-نقلت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، عن الشرطة الأميركية مفادها عن

وزير النفط الإيراني: العام (الإيراني) الماضي كان عاماً لامعاً للصناعة البتروكيمياوية الوقت-كشف وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، في تصريح له في ختام الاجتماع الـ15 لوزراء الن

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أخبار

هذا ما قاله بلينكن لأشكينازي حول الفلسطينيين!

السبت 20 شعبان 1442
 
 
 
 
 
هذا ما قاله بلينكن لأشكينازي حول الفلسطينيين!

هذا ما قاله بلينكن لأشكينازي حول الفلسطينيين!

الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإسرائيلي

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الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي اليوم السبت، أن "الإدارة الأميركية تؤمن بأن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بمعايير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".

وبحث الطرفان "التحديات الأمنية الإقليمية، والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتطبيع مع الدول العربية والإسلامية".

وشدد بلينكن على أن "الإدارة الأميركية تؤمن بأن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بمعايير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية"، على حد قوله، مجدداً تأكيد "التزام واشنطن القوي بأمن "إسرائيل"، وتعزيز الشراكة الأميركية الإسرائيلية".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أسبوعين أنه سيقام فريق مشترك خاص بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، يركّز فقط على تشارك المعلومات الاستخبارية في الموضوع الإيراني من أجل التأكّد من أن الطرفين يواصلان حيازة الصورة نفسها.

وفي الشهر الماضي، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وقال نتنياهو إن المكالمة كانت "وديّة ودافئة للغاية واستمرت أكثر من ساعة"، مشيراً إلى أنهما "بحثا الاستمرار في دفع اتفاقيات السلام قدماً، والتهديد الإيراني، والتحديات الإقليمية، واتفقا على مواصلة الحوار بينهما".

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غابي اشكنازي الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن العلاقات الاميركية الاسرائيلية

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