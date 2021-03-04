تفاصيل محاولة اغتيال معاون مدير الاستخبارات العسكرية العراقية

الوقت-قالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، في تقري لها اليوم السبت، أن معاون مدير الاستخبارات العسكرية العراقية تعرّض لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة بغداد.

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية، عن مصدر إنّ: "معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد المكصوصي نجا من محاولة اغتيال تعرض لها قرب منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد".

بدورها، ذكرت قناة "السومرية نيوز" نقلاً عن مصدر أنّ "التعرض تم من خلال 3 سيارات نوع سلفادور هاجموا عجلة العميد الركن أثناء عودته من محافظة واسط". وأشارت القناة إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط إحدى العجلات واعتقال 3 أشخاص من المهاجمين".

يذكر أنه في آذار/ مارس الماضي، اغتال مسلحون ضابط في جهاز المخابرات العراقي، بهجوم مسلح غربي العاصمة بغداد. وفي حينها، نقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، تعرض سيارة كانت تقل بداخلها ضابطاً برتبة عقيد منسوب لمديرية مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات لنيران مجموعة مسلحة في منطقة المنصور، ما أدى إلى مقتله. كذلك، في شباط/ فبراير الماضي، تم إحباط محاولة اغتيال قائد القوات الجوية العراقية سمير المالكي في بغداد.