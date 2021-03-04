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أخبار

وزير الدفاع اليمني: حققنا نقلة من المعركة الدفاعية إلى الهجومية

السبت 20 شعبان 1442
 
 
 
 
 
وزير الدفاع اليمني: حققنا نقلة من المعركة الدفاعية إلى الهجومية
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الوقت- أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الجمعة، أنهُ لا وجه للمقارنة بين ما كنا عليه قبل 6 أعوام وما وصلنا إليه اليوم.

وقال وزير الدفاع العاطفي في لقاء مع المسيرة إن الصواريخ الباليستية والمجنحة ودخول الطيران المسير على خط المعركة ومنظومات الدفاع الجوي والمنظومات البحرية عوامل شكلت نقلة من المعركة الدفاعية إلى الهجومية.

وتابع بالقول "نمتلك اليوم زمام المبادرة ونهدد وننفذ تهديداتنا ولدينا النفس الطويل والقدرة  والإمكانات لتوجيه ضرباتنا إلى أماكن لا يتوقعها العدو".

وأشار إلى أن دول العدوان تمر بأسوأ الأحوال وتبحث اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن.

وأكد وزير الدفاع "نملك المعلومات والإحداثيات التي توفر لنا فرصة أن نهز كيان العدوان، ولتغضب الرياض وواشنطن ولندن وباريس وتل أبيب، طالما استمروا بالعدوان لن يجدوا غير الرد بالمثل".

وأشار إلى أن المعتدون يترنحون لكنهم لا يريدون إعلان هزيمتهم، والذي ورطهم في العدوان يبحث لهم عن مخارج للحفاظ على ماء وجههم.

وأردف "عندما تحقق القوات المسلحة أي انتصار ميداني تضج دول العالم لأسباب مختلفة منها الخوف على النفط"، مضيفًا أن "مارب محافظة يمنية ويجب أن تتحرر حالها كحال كل محافظات الجمهورية اليمنية".

واستطرد بالقول "وضعنا استراتيجيتنا القتالية وفق المواجهة بالنفس الطويل، ولا خيار لنا سوى المواجهة، ونأبى أن ننكسر مهما كانت التضحيات".

وبين وزير الدفاع أن "خيارات العدوان بدأت تضيق وخياراتنا تتسع، وأمامنا استراتيجية "الوجع الكبير" ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذها فور صدور التعليمات من القيادة".

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كلمات مفتاحية :

وزير الدفاع اليمني الصواريخ الباليستية والمجنحة نقلة من المعركة الدفاعية إلى الهجومية.

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