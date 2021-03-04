الخزعلي: الانتخابات اذا كانت بيد حكام الإمارات فاننا لن نقبل بها ولن نسمح بها

الوقت- أكد الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، أن الانتخابات اذا كانت بيد حكام الإمارات فانه لن يقبل بها ولن يسمح بها، مشيراً الى أن الامارات تعمل على دفع العراق نحو التطبيع.

وقال الخزعلي في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الاول لعشائر الجنوب الذي اقيم في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار لإحياء ذكرى الانتفاضة الشعبانية وفتوى الجهاد الكفائي "من ناحيتنا فإن الإنتخابات اذا كانت بيد حكام الإمارات فلن نقبل ولن نسمح بها ولكن هذا يحتاج إلى توضيحات والذي يؤكد ذلك هو أن هناك عمل ناعم يجري بالخفاء من أجل الدفع بإتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني ومن يسمع بهذا الكلام سيستغرب مما سيراه قريباً".

وأضاف، أن "دور الإمارات الأساسي هنا هو تسهيل عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني لكن ما دام الشرفاء من أبناء هذا الشعب موجودين وما دامت هذه الوجوه الطيبة والمقامات والعناوين الوطنية فلن يحصل ذلك".

وأشار الخزعلي إلى انه "منذ فترة تغلغل حكام الإمارات من خلال شخصيات تعمل من أجل هذا المشروع أمنياً وإدارياً والذي أقوله بشكل مؤكد أن الانتخابات القادمة اذا حصلت بهذه الطريقة والآلية التي استطاعت الامارات النفوذ منها بالإمارات الآن تتحكم بالكامل بنتيجة الانتخابات لأنهم سيطروا على المنافذ التي تؤدي للتحكم بنتائج الانتخابات".