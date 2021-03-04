الخارجية الصينية يجب إلغاء كل إجراءات الحظر الأمريكي اللاقانونية ضد إيران

الوقت- دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون اينغ" يوم الجمعة، إلى إلغاء كل إجراءات الحظر الأمريكي اللاقانونية ضد إيران.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المتحدثة الصينية، قولها: إن "إلغاء جميع إجراءات الحظر غير القانونية الأمريكية ضد إيران تعد حاجة ذاتية للعودة إلى الاتفاق النووي.. بناء على ذلك ينبغي على إيران أيضا استئناف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي".

وأضافت: إن "القضية النووية الإيرانية بلغت مرحلة حساسة ولقد اتخذت الصين موقفا عادلا تجاهها وكان لها دور بناء في هذا المجال".

وتابعت: إن "الصين ستشارك في الاجتماع القادم للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا بهدف تحقيق الإجماع حول الحفاظ على الاتفاق والبحث حول خارطة الطريق لعودة الولايات المتحدة بصورة مرحلية ومتبادلة بهدف إعادة هذا الاتفاق الدولي إلى مساره الأولي".

وأكدت "هوا" أن خروج أمريكا أحادي الجانب من الاتفاق النووي هو السبب الأساس وراء التوتر الحاصل حول القضية النووية الايرانية.. ورحبت برغبة الجانب الأمريكي بالعودة إلى الإتفاق النووي.

وختمت المسؤولة الصينية بالقول: إن بكين ستعمل مع سائر الأطراف للتقدم بمسيرة الحل والتسوية السياسية للقضية النووية الإيرانية وكذلك الدفاع عن حقوقها ومصالحها القانونية.