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  السبت 20 شعبان 1442

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الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا ينعقد المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي حول تقديم الدعم المالي لسوريا تحت شعار "دعم اللاجئين السوريين"، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والأوربيون في السنوات الأخيرة هم الذين زادوا من معاناة السوريين، بفرض عقوبات اقتصادية على بلادهم.

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية الوقت- في الوضع الحالي، تغير الوضع بشكل جذري، وأصبحت الرياض هي التي تعمل جاهدة لوقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نحو محافظة مأرب الاستراتيجية، وكذلك وقف الهجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي السعودية، التي أصبحت طبيعية ولا يمكن للرياض السيطرة عليها.

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان الوقت- إن بناء الثقة ومكافحة الإرهاب والتجارة واعادة بناء البنية التحتية والتعاون الاقتصادي الإقليمي والتعاون في مجال التعليم هي من بين أبرز أهداف هذا المؤتمر.

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أخبار

قناة "برس تي في" الإيرانية: لا تفاوض قبل رفع كامل العقوبات

قناة "برس تي في" الإيرانية: لا تفاوض قبل رفع كامل العقوبات

الوقت-نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن مصدر إيراني مطلع، قوله إن طهران "لن تتفاوض مع و

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أخبار

قناة "برس تي في" الإيرانية: لا تفاوض قبل رفع كامل العقوبات

السبت 20 شعبان 1442
 
 
 
 
 
قناة "برس تي في" الإيرانية: لا تفاوض قبل رفع كامل العقوبات

قناة "برس تي في" الإيرانية: لا تفاوض قبل رفع كامل العقوبات

الوقت-نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن مصدر إيراني مطلع، قوله إن طهران "لن تتفاوض مع و

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مسؤول أميركي: الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى في مسألة الاتفاق النووي ليست مشكلة

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الوقت-نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن مصدر إيراني مطلع، قوله إن طهران "لن تتفاوض مع واشنطن قبل رفع كامل العقوبات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وبحسب القناة الإيرانية، أضاف المصدر أنه "كما خرجت أميركا من الاتفاق النووي دون تفاوض وفرضت العقوبات، يتوجب عليها رفع كامل العقوبات أيضاً من دون مفاوضات". 

ولفت المسؤول الايراني أن إيران "لا تقبل أي مشروع مبني على أساس رفع العقوبات الأميركية بشكل تدريجي"، مشيراً إلى أن بلاده "ستعود إلى تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، لكن فقط بعد أن تُرفع كافة العقوبات الأميركية المفروضة عليها".

وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أعلن عقب محادثات عبر الإنترنت بين اللجنة النووية المشتركة بين أطراف الاتفاق النووي، اليوم الجمعة، أن جميع الأطراف "تأمل في التوصل إلى اتفاق" حول عودة العمل بالاتفاق النووي، "في غضون شهرين".

وسيعقد جميع أطراف اتفاق إيران النووي مباحثات منفصلة، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل "تفعيل الجهود الرامية إلى إنقاذ الصفقة المبرمة عام 2015"، وفق الاتحاد الأوروبي.

وفي ها السياق، كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد قال إن الهدف من الاجتماع المقبل هو "وضع اللمسات الأخيرة بشكل سريع على (خطوات) رفع العقوبات والإجراءات النووية من أجل إلغاء منسّق لكافة العقوبات، ليتبع ذلك توقف إيران عن الإجراءات العلاجية".

لكن المحادثات المتوقعة لن تجري بمشاركة كلا الطرفين؛ إيران وأميركا، حيث رفضت طهران أي اجتماع مع الولايات المتحدة في فيينا، ولن يجري الوفد الإيراني "أي محادثات مع الوفد الأميركي على أي مستوى"، حسب تصريح كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقتشي.

واستبعدت وزارة الخارجية الأميركية إجراء مباحثات مباشرة مع إيران في هذه المرحلة، قائلةً: "لكننا منفتحون على ذلك". ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن القضايا الرئيسية للبحث "تشمل الخطوات المطلوبة من إيران للعودة للالتزام بالاتفاق"، و"خطوات تخفيف العقوبات المفروضة على إيران".

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إيران الاتفاق النووي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي

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