استنفار أمني غير مسبوق... عملية دهس قرب مبنى الكابيتول

الوقت-نقلت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، عن الشرطة الأميركية مفادها عن مقتل ضابط وإصابة آخر في هجوم قرب مبنى الكابيتول، مشيرةً إلى أن "الهجوم لا يبدو أن لديه خلفية إرهابية".

وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان، أنّ شرطياً قتل في الهجوم الجديد على مبنى الكابيتول. وقالت في مؤتمر صحافي إنّ "المشتبه به صدم اثنين من عناصرنا بسيارته" قبل اصطدامه بحاجز.

ولفتت المسؤولة الأمريكية الى أنّه "إثر ذلك، نزل من السيارة وبيده سكين" و"بدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول"، وبعد ذلك "أطلقوا النار" عليه، مؤكدةً أنّ أحد العنصرين المصابين "توفي" متأثراً بجروحه.

بدورها، تحدثت وسائل إعلام أميركية عن "مقتل المسلح المشتبه بتنفيذه عملية الدهس أمام مبنى الكابيتول". كما نقلت شبكة "سي أن أن" عن مصدر قوله إن "أحد عناصر شرطة الكابيتول تم طعنه خلال الهجوم".

وكانت الشرطة أعلنت في البداية "إصابة عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول، بعدما صدمتهما سيارة اعتقل سائقها".

وقالت شرطة الكابيتول على تويتر "مشتبه به محتجز. كلا الضابطين مصابان. نُقل الثلاثة إلى المستشفى". كما أوضحت أنها "تعاملت مع بلاغات عن محاولة سائق دهس ضابطين".

هذا وقال شاهد لـ"رويترز" إن الشوارع المحيطة بمبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) وأبنية تابعة للكونغرس أغلقت، مضيفاً أن "الشرطة انتشرت بكثافة في المنطقة اليوم الجمعة بسبب تهديد أمني".