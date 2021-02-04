وزير النفط الإيراني: العام (الإيراني) الماضي كان عاماً لامعاً للصناعة البتروكيمياوية

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  الجمعة 19 شعبان 1442

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الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا

الأهداف الخفية لمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدعم المالي لسوريا ينعقد المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي حول تقديم الدعم المالي لسوريا تحت شعار "دعم اللاجئين السوريين"، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والأوربيون في السنوات الأخيرة هم الذين زادوا من معاناة السوريين، بفرض عقوبات اقتصادية على بلادهم.

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية الوقت- في الوضع الحالي، تغير الوضع بشكل جذري، وأصبحت الرياض هي التي تعمل جاهدة لوقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نحو محافظة مأرب الاستراتيجية، وكذلك وقف الهجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي السعودية، التي أصبحت طبيعية ولا يمكن للرياض السيطرة عليها.

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان الوقت- إن بناء الثقة ومكافحة الإرهاب والتجارة واعادة بناء البنية التحتية والتعاون الاقتصادي الإقليمي والتعاون في مجال التعليم هي من بين أبرز أهداف هذا المؤتمر.

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟ الوقت - إنعكست وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران والصين، التي وقعها في 27 مارس 2021 في طهران وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الصيني "وانغ يي"، على نطاق واسع في الأوساط السياسية هذه الأيام.

أخبار

وزير النفط الإيراني: العام (الإيراني) الماضي كان عاماً لامعاً للصناعة البتروكيمياوية

وزير النفط الإيراني: العام (الإيراني) الماضي كان عاماً لامعاً للصناعة البتروكيمياوية

الوقت-كشف وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، في تصريح له في ختام الاجتماع الـ15 لوزراء الن

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أخبار

وزير النفط الإيراني: العام (الإيراني) الماضي كان عاماً لامعاً للصناعة البتروكيمياوية

الجمعة 19 شعبان 1442
 
 
 
 
 
وزير النفط الإيراني: العام (الإيراني) الماضي كان عاماً لامعاً للصناعة البتروكيمياوية

وزير النفط الإيراني: العام (الإيراني) الماضي كان عاماً لامعاً للصناعة البتروكيمياوية

الوقت-كشف وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، في تصريح له في ختام الاجتماع الـ15 لوزراء الن

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الوقت-كشف وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، في تصريح له في ختام الاجتماع الـ15 لوزراء النفط والطاقة لـ"اوبك +"، عن ارتفاع طاقة الإنتاج للصناعة البتروكيمياوية في البلاد بمقدار 25 مليون طن خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس).

وبحسب تصريحات زنكنة، فإن "العام (الإيراني) الماضي كان عاماً لامعاً للصناعة البتروكيمياوية بتحقيق زيادة في الانتاج بمقدار 25 مليون طن". 

وتابع "كما أوصلنا إنتاج الغاز الخام إلى تريليون متر مكعب يومياً".

وفي سياق متصل، أكد أن إيران نفذت التزاماتها في إطار أوبك وغير أوبك، وقال إن "بعض الدول لم تنفذ التزاماتها، وهو ما أدى إلى احتجاج بعض الأعضاء وتقرر منح الفرصة لها لتنفذ التزماتها بصورة كاملة حتى أيلول/سبتمبر المقبل".

وتابع مسؤول الإيراني أنه "نظراً لانخفاض 6.9 مليون برميل من الطلب العالمي في العام 2020 إزاء العام 2019، فإننا ما زلنا لم نصل لغاية الان إلى الطلب العالمي في العام 2019".

يذكر ان مجموعة "أوبك+" قررت زيادة الإنتاج تدريجياً اعتباراً من شهر أيار/مايو المقبل. وبموجب الاتفاق ستكون التخفيضات النفطية التي تنفذها "أوبك+" عند ما يزيد قليلاً فحسب على 6.5 مليون برميل يوميا من أيار/مايو، وذلك مقارنة مع التخفيضات الحالية التي تقل قليلاً عن سبعة ملايين برميل يومياً في نيسان/أبريل.

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الصناعة البتروكيمياوية بيجن نامدار زنكنة وزير النفط الإيراني إيران أوبك أوبك+

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