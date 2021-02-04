وزير النفط الإيراني: العام (الإيراني) الماضي كان عاماً لامعاً للصناعة البتروكيمياوية

الوقت-كشف وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، في تصريح له في ختام الاجتماع الـ15 لوزراء النفط والطاقة لـ"اوبك +"، عن ارتفاع طاقة الإنتاج للصناعة البتروكيمياوية في البلاد بمقدار 25 مليون طن خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس).

وبحسب تصريحات زنكنة، فإن "العام (الإيراني) الماضي كان عاماً لامعاً للصناعة البتروكيمياوية بتحقيق زيادة في الانتاج بمقدار 25 مليون طن".

وتابع "كما أوصلنا إنتاج الغاز الخام إلى تريليون متر مكعب يومياً".

وفي سياق متصل، أكد أن إيران نفذت التزاماتها في إطار أوبك وغير أوبك، وقال إن "بعض الدول لم تنفذ التزاماتها، وهو ما أدى إلى احتجاج بعض الأعضاء وتقرر منح الفرصة لها لتنفذ التزماتها بصورة كاملة حتى أيلول/سبتمبر المقبل".

وتابع مسؤول الإيراني أنه "نظراً لانخفاض 6.9 مليون برميل من الطلب العالمي في العام 2020 إزاء العام 2019، فإننا ما زلنا لم نصل لغاية الان إلى الطلب العالمي في العام 2019".

يذكر ان مجموعة "أوبك+" قررت زيادة الإنتاج تدريجياً اعتباراً من شهر أيار/مايو المقبل. وبموجب الاتفاق ستكون التخفيضات النفطية التي تنفذها "أوبك+" عند ما يزيد قليلاً فحسب على 6.5 مليون برميل يوميا من أيار/مايو، وذلك مقارنة مع التخفيضات الحالية التي تقل قليلاً عن سبعة ملايين برميل يومياً في نيسان/أبريل.