الخارجية السورية: بعض الدول الغربيّة تسيس ملف عودة اللاجئين السوريين

الوقت-شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الجمعة، على أن بعض الدول الغربيّة يتعامل مع ملف عودة اللاجئين السوريين بطريقة مسيّسة.

وخلال استقباله وزيرة الهجرة والمهجّرين العراقية، إيفان فائق جابرو، قال المقداد إن بلاده ترحّب بعودة كلّ اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتحدّث عن أهميّة تعزيز العلاقات بين سوريا والعراق في المجالات كافَّة.

بدورها، شدّدت جابرو على أهميّة العلاقات بين الدولتين على المستويين الحكومي والشعبي، كما أبدت استعداد العراق للتعاون مع الحكومة السورية في سبيل تسهيل العودة الطوعيّة للعراقيين الموجودين في سوريا، والسوريين الموجودين في العراق.

وبحسب الاعلام السوري، اتفق الجانبان على القيام بكل الجهود التي تشجع اللاجئين على العودة إلى بلدهم، واستمرار التواصل لإزالة أيّ عراقيل مصطنعة أمام العودة الآمنة والطوعية لهؤلاء النازحين.

يذكر أن الوزيرة العراقية وصلت إلى دمشق أمس الخميس في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة أوضاع العراقيين الموجودين في سوريا.

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي نظموا مؤتمراً افتراضياً لحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي للسوريين، وذلك بعد 10 سنوات على الحرب وتبعاتها بالإضافة إلى تبعات فيروس كورونا، ومسألة اللاجئين. ويهدف المؤتمر إلى توفير أكثر من عشرة مليارات دولار "4,2 مليارات دولار على الأقل للاستجابة الإنسانية داخل سوريا و5,8 مليارات دولار إضافية لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة".