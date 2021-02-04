لماذا رفض الرئيس الفلسطيني الرد على مكالمة وزير الخارجية الأميركي؟

الوقت-كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في تقرير لها اليوم الجمعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض قبل حوالي شهر ونصف تلقي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن مصادر مقربة من أبو مازن، قولها أن عباس رأى أنه من اللائق أن يتصل الرئيس الأميركي جو بايدن بنفسه وليس وزير الخارجية، وذلك وفقاً للقواعد الديبلوماسية المتبعة.

يذكر أنه منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن الرئاسة لم تجر أي مكالمة هاتفية بينه وبين نظيره الفلسطيني. وعلى صعيد متصل، أفادت وكالة أسوشيتد برس، أمس، أنه خلال الأيام الأخيرة صادقت الولايات المتحدة على تحويل عشرات ملايين الدولارات إلى الفلسطينيين، وذلك بعد إعلان بايدن عن استئناف تقديم الدعم للفلسطينيين والذي توقف في فترة ترامب.

وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفلد، قد أعلنت عن تحويل 15 مليون دولار كمساعدات إلى الفلسطينيين من كورونا في فلسطين المحتلة.

ووفقاً لبيان الإدارة إلى الكونغرس، فإن قسماً من هذه الأموال سيتم تحويلها قريباً، وأضاف أنها لن تصل مباشرة الى السلطة الفلسطينية، وإنما ستخصص لمشاريعإنسانية واقتصادية عاجلة في فلسطين المحتلة.