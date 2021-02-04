كبير المفاوضين الإيرانيين: رفع العقوبات الأميركية هي الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق النووي

الوقت-قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقتشي، خلال اجتماع اللجنة النووية المشتركة بين أطراف الاتفاق النووي اليوم الجمعة، أن "النقاشات في اجتماع مجموعة 4+1 وإيران كانت صريحة ومفيدة".

وبحسب الاعلام الإيراني أكّد عراقتشي على "ضرورة رفع العقوبات الأميركية، واعتبرها الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق النووي".

ولفت المسؤول الايراني إلى أن بلاده "ستعود إلى التزاماتها النووية فور رفع العقوبات"، معتبراً أن "لا حاجة لأي مفاوضات من أجل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، حيث بإمكانها العودة إليه كما خرجت منه".

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر أن الاجتماع المقبل لمجموعة 1+4 وإيران، سيعقد في فيينا الثلاثاء المقبل.

بدورها، علقت صحيفة "وول ستريت جورنال" على اللقاء قائلة إن مسؤولين أميركيين كبار سيشاركون في اجتماع أطراف الاتفاق النووي الأسبوع المقبل. وأضافت أن المسؤولين لن يجروا مشاورات مباشرة مع زملائهم الإيرانيين.

وبدأ في طهران اليوم اجتماع إيران و(4+1) عبر دائرة الاتصال المرئيّ. وترأس كبير المفاوضين عباس عراقتشي وفد إيران، فيما ترأس الاجتماع المدير السياسي لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكة مورا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثّلين عن الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، سيعقدون اجتماعاً اليوم مع ممثّلين عن إيران، عبر تقنيّة الفيديو، لمناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاجتماع سيبحث أيضاً كيفية ضمان التزام كلّ الأطراف بالاتفاق، وتنفيذه على نحوٍ كامل وفعال.

كذلك رحّبت الخارجية الأميركية بالاجتماع، ووصفته بالخطوة الإيجابية، وفق ما أعلن الناطق باسمها نيد برايس.