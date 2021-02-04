مصادر دبلوماسية أوروبية: برلين تعد خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت

الوقت-نقلت وكالة الأنباء الأمريكية رويترز، اليوم الجمعة، عن مصادر دبلوماسية قولها إن ألمانيا ستقترح يوم 7 نيسان/أبريل خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فقد قال مصدران إن “ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي”.

ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت أدّى إلى استشهاد أكثر من 200 مواطن وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، وأضرار مادية هائلة في المباني والممتلكات العامة والخاصة.