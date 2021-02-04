بعد فشله في الانتخابات...نتنياهو أمام القضاء مرة جديدة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 19 شعبان 1442

إخترنا لكم

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية الوقت- في الوضع الحالي، تغير الوضع بشكل جذري، وأصبحت الرياض هي التي تعمل جاهدة لوقف تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نحو محافظة مأرب الاستراتيجية، وكذلك وقف الهجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي السعودية، التي أصبحت طبيعية ولا يمكن للرياض السيطرة عليها.

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

"قلب آسيا"؛ لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان الوقت- إن بناء الثقة ومكافحة الإرهاب والتجارة واعادة بناء البنية التحتية والتعاون الاقتصادي الإقليمي والتعاون في مجال التعليم هي من بين أبرز أهداف هذا المؤتمر.

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟ الوقت - إنعكست وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران والصين، التي وقعها في 27 مارس 2021 في طهران وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الصيني "وانغ يي"، على نطاق واسع في الأوساط السياسية هذه الأيام.

"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة "إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة

أخبار

هذا ما قاله مسعف جورج فلويد للقضاء الأميركي!

هذا ما قاله مسعف جورج فلويد للقضاء الأميركي!

الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، أن المسعف الأميركي ديريك سميث أدلى

مصادر دبلوماسية أوروبية: برلين تعد خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت الوقت-نقلت وكالة الأنباء الأمريكية رويترز، اليوم الجمعة، عن مصادر دبلوماسية قولها إن ألمانيا

حملة "معتقلون بلا تهم في السعودية" تنطلق وتطالب بالإفراج عن معتقلي الأردن وفلسطين بالسعودية الوقت-قالت وسائل الامية فلسطينية، اليوم الجمعة، أن حملة "معتقلون بلا تهم في السعودية"،

دراسة ألمانية: فيتامين "أ" سيحرم الإنسان من هذه النعمة! الوقت-قالت دراسة طبية جديدة، نشرت أمس الخميس، أن هناك فيتامين له تأثير كبير على ما وصف

"وول ستريت جورنال": واشنطن ستسحب قوات وأسلحة من منطقة الخليج الوقت-كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير نشرته أمس الخميس، ان الرئيس الأميركي جو

بالفيديو...هدف برازيلي من الطراز الرفيع لا يسجل كل يوم! الوقت-انتشر أمس الخميس مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر هدفاً رائعاً

بعد فشله في الانتخابات...نتنياهو أمام القضاء مرة جديدة الوقت-قال موقع "مكان" الإسرائيلي، في تقرير له مساء أمس الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،

السعودية تعترف: التطبيع مع "إسرائيل" سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل الوقت-اعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أمس، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية

طائرات قاصف 2k اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، يحيى سريع، في تغريدة له على تويتر مساء أ

الدول الخمس تجتمع اليوم مع ايران لبحث عودة أمريكا الى الاتفاق النووي الوقت-أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح صحفي له مساء أمس الخميس،

إسماعيل هنية: الكيان الإسرائيلي فقد القوة والمناعة الداخلية الوقت-أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في حوار مع وكال الأناضول

وزير الأمن الإسرائيلي: نتنياهو سيدمرنا ويقودنا نحو حرب أهلية وربما أبعد من ذلك الوقت-نقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي عن وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، مساء

الرئيس الايراني: إدارة بايدن لم تستفد من الفرصة الذهبية الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إنّ إيران تفتخر بالتزامها وحدها

مجلة أمريكية: بايدن قرر إلغاء عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية الوقت-نقلت وسائل إعلامية أمريكية، أليوم الخميس، عن مصادر مطلعة ومقربة من الرئيس الأمريكي،

اليمن يصدر تقرير "هيروشيما اليمن" الذي عرّى ذرائع أميركا الوقت-أعلن رئيس الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لـ"أنصار الله" القاضي

بالفيديو... بايدن يتعثر مر جديدة! الوقت-انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو جديد يظهر تعثّر الرئيس الأم

لليوم الثالث على التوالي...تظاهرات في البحرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

رسالة مستعجلة من الرئيس اللبناني إلى بوتين...فما هي فحواها الوقت-أعلن مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون، أمل أبو زيد، على هامش مؤتمر الشرق الاوسط الذي يقيمه "

اليمن: الجيش اليمني واللجان الشعبية يتقدمون في صِرواح بمأرب الوقت-قالت مصادر يمنية ميدانية، مساء أمس الأربعاء، أن "قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على

تقرير اسرائيلي: إدارة بايدن تعيد استخدام "الأراضي التي احتلتها إسرائيل" في تقاريرها الوقت-قالت القناة الاثانية الاسرائيلية، في تقرير لها نشرته أمس الأربعاء، أن تقرير حقوق الإنسان ا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

رسالة مستعجلة من الرئيس اللبناني إلى بوتين...فما هي فحواها

مجلة أمريكية: بايدن قرر إلغاء عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية

بالفيديو... بايدن يتعثر مر جديدة!

الرئيس الايراني: إدارة بايدن لم تستفد من الفرصة الذهبية

وزير الأمن الإسرائيلي: نتنياهو سيدمرنا ويقودنا نحو حرب أهلية وربما أبعد من ذلك

محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية

إسماعيل هنية: الكيان الإسرائيلي فقد القوة والمناعة الداخلية

طائرات قاصف 2k اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط

"وول ستريت جورنال": واشنطن ستسحب قوات وأسلحة من منطقة الخليج

اليمن يصدر تقرير "هيروشيما اليمن" الذي عرّى ذرائع أميركا

السعودية تعترف: التطبيع مع "إسرائيل" سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل

لليوم الثالث على التوالي...تظاهرات في البحرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

حملة "معتقلون بلا تهم في السعودية" تنطلق وتطالب بالإفراج عن معتقلي الأردن وفلسطين بالسعودية

الدول الخمس تجتمع اليوم مع ايران لبحث عودة أمريكا الى الاتفاق النووي

بعد فشله في الانتخابات...نتنياهو أمام القضاء مرة جديدة

"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟

ماذا تفعل عبوات صغيرة من المواد النووية المشعة في مصفاة الزهراني في لبنان؟

العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل

وفد من صنعاء في مسقط والسبب؟

هكذا أحيا اليمنيون الذكرى السادسة للعدوان السعودي على بلدهم!

بالأرقام...إيران المصدّر الأول لتقنية "النانو" إلى دولة في العالم

انفجار إرهابي يهز إندونيسيا

"إسرائيل" تستهدف قيادات "حماس" في الضفة الغربية

تقرير عالمي: الخسائر المالية بسبب جنوح السفينية في قناة السويس بلغت 9 مليار دولار

ايران والصين توقعان اليوم الوثيقة الشاملة للتعاون الثنائي

محاولة جديدة تفشل...السفينة الجانحة لا تزال عالقة!

سفير إيران لدى روسيا: هذا أفضل بديل عن قناة السويس!

قائد "جبهة إيران" في الجيش الإسرائيلي: إيران تشكل تحدٍ في مستوى ما فوق عسكري

هكذا ردت الخارجية الامريكية على العقوبات الصينية

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟

الصحراء الغربية بين أنياب الاتحاد الأوروبي ومخالب الولايات المتحدة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟

خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران-بكين الممتدة 25 عامًا؟

تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.. هل خسرت تركيا 8 سنوات في مصر؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بعد فشله في الانتخابات...نتنياهو أمام القضاء مرة جديدة

الجمعة 19 شعبان 1442
 
 
 
 
 
بعد فشله في الانتخابات...نتنياهو أمام القضاء مرة جديدة

بعد فشله في الانتخابات...نتنياهو أمام القضاء مرة جديدة

الوقت-قال موقع "مكان" الإسرائيلي، في تقرير له مساء أمس الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،

مواضيع ذات صلة

وزير الأمن الإسرائيلي: نتنياهو سيدمرنا ويقودنا نحو حرب أهلية وربما أبعد من ذلك

هكذا علقت أحزاب اليمين الإسرائيلية على دعوة نتنياهو للاتحاد!

الانتخابات الإسرائيلية...نتنياهو يفشل في الحصول على الأغلبية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال موقع "مكان" الإسرائيلي، في تقرير له مساء أمس الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيمثل أمام القضاة لدى استئناف محاكمته في المحكمة المركزية في القدس المحتلة في يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، حين تنطلق مرحلة الاستماع إلى الأدلة.

وبحسب تقرير الموقع، نقل عن وكلاء دفاع نتنياهو، تأكيدهم أن موكلهم يطلب إعفاءه من ضرورة حضور الجلسات التي من المقرر أن يدلي فيها مدير عام موقع "والاه" الإخباري سابقاً إيلان يشوعا بشهادته. ويعلل رئيس الوزراء طلبه هذا بانعدام الصلة المباشرة بينه وبين يشوعا.

وبحسب الاعلام الإسرائيلي، فقد أبلغت النيابة العامة المحكمة أمس بقرارها إلزام نتنياهو بالمثول أمام القضاة لدى استئناف محاكمته، تاركة مع ذلك للمحكمة القرار ما إذا كانت ستُرغم رئيس الوزراء على حضور جلسات أخرى.

بدوره، اتهم رئيس حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر، نتنياهو "بالاستمرار في تقويض أسس "الدولة" ومؤسساتها، من خلال عدم تعيين وزير عدل دائم". وفي تغريدة على "تويتر" اتهم ساعر أيضاً نتنياهو بتغليب مصالحه الشخصية على تلك "للدولة"، معتبراً أنه لا ينتمي إلى "المعسكر الوطني" بل العكس.

من جهته، أعلن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" أنه يتعين على نتنياهو الإعلان عن أنه عاجز بشكل مؤقت عن أداء مهامه، نظراً لعدد من القرارات التي اتخذها مؤخراً بينها عدم تعيين وزير للعدل وأشخاص آخرين لتولي مناصب مهنية في هذا الجهاز. وجاء في بيان صادر عن المعهد، أن هذه القرارات من شأنها تقويض أسس جهاز تطبيق القانون في وقت تجرى فيه محاكمة ضده.

وفي هذا السياق، اتهم وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، أمس إن نتنياهو ينحدر بـ"إسرائيل إلى حافة حرب أهلية، وربما إلى أبعد من ذلك"، وأضاف "أخشى أن يقود نتنياهو إسرائيل إلى حرب أهلية – حتى الآن بدون بنادق، لكن الأمر قد يتدهور، لأنه يستخف بنظم الحكم السليم والقانون".

يذكر أن محاكمة نتنياهو، تم تأجيلها لعدة مرات سابقاً، ويستمر في انكار التهم الموجهة إليه. وفي وقت يواجه فيه نتنياهو 3 ملفات فساد، ومعروفة بملف 1000 وملف 2000 وملف 4000، يواجه أيضاً موجة احتجاجات متصاعدة ضده، إضافة إلى فشله المتكرر في تأليف حكومة لعدم حصوله على الأصوات الكافية، كما واجه موجة انشقاقات في حزبه "الليكود".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الانتخابات الإسرائيلية وسائل اعلام اسرائيلية بنيامين نتنياهو الحكومة الاسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي محكامة نتنياهو

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر