إسماعيل هنية: الكيان الإسرائيلي فقد القوة والمناعة الداخلية

الوقت-أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في حوار مع وكال الأناضول التركية اليوم الخميس، على أن الانتخابات "ستمضي وفق ما تم الاتفاق عليه".

وبحسب الوكالة التركية، فقد قال هنية: "نحن متمسكون بالانتخابات، وكل المواقف الرسمية بما في ذلك في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، (تقول) إنهم مصممون بالمضي قدما حتى النهاية بالانتخابات".

وتابع المسؤول الفلسطيني: "أدرك أن هناك تحديات وضغوطات من أطراف، ومحاولات للعبث بالانتخابات، وخاصة من الكيان الإسرائيلي".

وأضاف: "هذا أحد التحديات التي أمامنا، ولكن نحن متمسكون بالانتخابات كوسيلة لترتيب بيتنا الفلسطيني".

وكشف هنية أنه في حال حدوث تطورات على اتجاهات معاكسة أو سلبية في الانتخابات، فإن الحركة ستدرسها وستتخذ القرار اللازم على ضوء المستجدات.

وحول نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أكد هنية أن "إسرائيل" تعيش في مأزق لعدم قدرة الأحزاب على تشكيل حكومة مستقرة وثابتة، وإجراء 4 جولات انتخابية خلال عامين، متوقعاً إجراء جولة خامسة.

وتابع: "الكيان الإسرائيلي لم يعد بهذه القوة والمناعة الداخلية، وهناك تغيرات حقيقية تجري، وهي مؤشرات تقول لنا ألا مستقبل لهذا الكيان على الارض الفلسطينية".

ولفت الى أن نتائج الانتخابات تدل على أن الإسرائيليين يتجهون نحو "اليمينية والتطرف" بينما "اليسار" يندثر، مضيفاً: "كل المكونات الصهيونية لا تعترف بالشعب الفلسطيني وبحقوقه، ولا حتى بالحدود الدنيا للحق الفلسطيني".

وأضاف: "نحن لا نعوّل كثيراً على الحكومات الإسرائيلية ونتائج الانتخابات، العلاقة هي علاقة مواجهة وصراع ومقاومة، وبالتالي هذا الشأن الداخلي ليس له تأثيراته على القرارات السياسية أو على توجهاتنا الاستراتيجية، أو على مواقفنا التكتيكية في الداخل".

يذكر أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الأسبوع الماضي، وهي الرابعة التي تجري في غضون عامين، أظهرت عدم وجود أغلبية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو المعسكر المعارض، تمكنهم من تشكيل الحكومة، وهو ما يجعل المراقبين لا يستبعدون إجراء جولة انتخابات خامسة.