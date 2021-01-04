وزير الأمن الإسرائيلي: نتنياهو سيدمرنا ويقودنا نحو حرب أهلية وربما أبعد من ذلك

الوقت-نقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي عن وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، مساء اليوم الخميس، اعتقاده أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينحدر بـ"إسرائيل إلى حافة حرب أهلية، وربما إلى أبعد من ذلك".

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد قال غانتس إنه "أخشى أن يقود نتنياهو إسرائيل إلى حرب أهلية – حتى الآن بدون بنادق، لكن الأمر قد يتدهور، لأنه يستخف بنظم الحكم السليم والقانون".

وأضاف: "بسببه (نتنياهو) فقدت منظوماتنا الديمقراطية التوازنات والمكابح الضرورية لعملها، وهذا قد يؤدي إلى حرب أهلية – حتى لو كنت أعتقد أن نتنياهو لا يريد ذلك".

وتابع وزير الأمن الإسرائيلي أنه "يخشى إذا استمرت الحكومة في عدم ممارسة عملها لأن رئيس الحكومة يمنع اتخاذ قرارات مهمة في جميع المجالات، فإن الحكم في إسرائيل سيصل إلى تقاعس وظيفي من شأنه الإضرار بالمصالح الحيوية".

وقدّر غانتس، أن "الصراع ضد البرنامج النووي الإيراني والتوسع الإقليمي الإيراني هما من بين مجالات العمل الحيوية التي تضررت بالفعل نتيجة لأداء نتنياهو غير الموضوعي".

وفي ختام حديثه للموقع الإسرائيلي، قال غانتس أن "المجتمع الدولي فقط، وخاصة الادارة الأميركية والأوروبيين، يقدرون على كبح تقدم إيران نحو دولة على عتبة القدرة النووية التي يمكن أن تملي على دول الشرق الأوسط رغباتها وتجبر دول المنطقة على التصرف وفقاً لمصالحها"، على حد قوله.

يذكر أن النتائج النهائية التي تمخّضت عنها انتخابات الكنيست الـ24، لم تحمل معها حسماً انتخابياً لصالح أحد المعسكريْن، معسكر نتنياهو، ومعسكر "التغيير" المناوئ لنتنياهو. فلم يحصل أي منهما منفرداً على أغلبية 61 عضو الكنيست.