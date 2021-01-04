الرئيس الايراني: إدارة بايدن لم تستفد من الفرصة الذهبية

الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إنّ إيران تفتخر بالتزامها وحدها بتعهداتها لمدة عام كامل بعد خروج أميركا من الاتفاق النووي.

ولفت الرئيس الإيراني الى أنّ الشعب الإيراني أثبت للعالم برمته أنه يلتزم بتعهداته من الناحية السياسية والقانونية والأخلاقية وأن مشروعه النووي "سلمي". مؤكداً أنه حان الوقت لتلتزم مجموعة الدول (5+1) بتعهداتها وقرار 2231 التابع لمجلس الأمن الدولي.

وفي سياق تصريحه لإحدى الصحف الإيرانية، قال روحاني إنّ الولايات المتحدة، وفي حال رفعت العقوبات، فإن إيران أيضاً ستعود إلى التزاماتها، "لكنهم لم يستفيدوا من هذه الفرصة الذهبية والإدارة الأميركية الجديدة أيضاً بعيدة جداً عن حقائق إيران".

ولفت الرئيس الايراني إلى أنه، وفي بداية أزمة كورونا، قال ترامب لمسؤولي إحدى البلدان: "إننا مستعدون لإهداء إيران 4 أجهزة تنفس اصطناعي". وعلّق روحاني قائلاً: "إلى هذا الحد المضحك لا يعرف المسؤولون الأميركيون إيران .. حينها قلت لذلك المسؤول إن إيران مستعدة لتصدير كل ما تحتاجه الولايات المتحدة من هذه الاجهزة التي تصنعها إيران بشكل مكثف".

هذا وكان روحاني قال أمس الأربعاء، إنّ: "واشنطن قادرة على العودة إلى التزاماتها النووية سريعاً إذا أرادت ذلك، كما أن بإمكان طهران وواشنطن العودة إلى إلتزاماتهما في يوم واحد". وأضاف: "أميركا تكذب حيال حاجتها للوقت في موضوع رفع العقوبات والعودة إلى الالتزامات، قائلاً "يمكنها أن ترفع العقوبات كلها في يوم واحد وعندها نعود إلى التزاماتنا بالتعهدات في يوم واحد".