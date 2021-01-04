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  الخميس 18 شعبان 1442

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العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران... الأسباب والرسائل في العام الماضي، شجعت الإدارة الأمريكية شركات الطاقة في هذا البلد على الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق. كما شجعت واشنطن الدول العربية على التعاون مع العراق لتزويده بالكهرباء لتحل محل جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أفادت بعض التقارير بدخول شركة جي إي(جنرال إلكتريك الأمريكية) إلى قطاع الكهرباء العراقي ببيع 54 توربينة متطورة لتلبية جميع احتياجات العراق. ولكن على عكس هذه الأنباء، ليس فقط لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، بل نشهد الآن أن العراق يجد نفسه في حاجة إلى المساعدة الإيرانية لتلبية احتياجاته أكثر من أي وقت مضى.

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مجلة أمريكية: بايدن قرر إلغاء عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية

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أخبار

مجلة أمريكية: بايدن قرر إلغاء عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية

الخميس 18 شعبان 1442
 
 
 
 
 
مجلة أمريكية: بايدن قرر إلغاء عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية

مجلة أمريكية: بايدن قرر إلغاء عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية

الوقت-نقلت وسائل إعلامية أمريكية، أليوم الخميس، عن مصادر مطلعة ومقربة من الرئيس الأمريكي،

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الوقت-نقلت وسائل إعلامية أمريكية، أليوم الخميس، عن مصادر مطلعة ومقربة من الرئيس الأمريكي، إن إدارة جو بايدن تخطط لإلغاء أمر تنفيذي من عهد الرئيس الأميركية السابق دونالد ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يزيل مصدر خلاف آخر في علاقات الولايات المتحدة مع الحلفاء الرئيسيين بما في ذلك العديد من الدول والأوروبيين.

وبحسب تقرير لصحيفة "فورين بولسي" الأمريكية، فان المصادر أضافت "أنه من المرجح أن تخفف الخطوة المتوقعة من حالة العداء الصريح من جانب الحكومة الأميركية تجاه المحكمة الدولية، والتي اصطدمت مع إدارة ترامب بسبب جهودها للتحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل موظفين أميركيين في أفغانستان والقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف تقرير المجلة أنه من غير المرجح أن تنهي التوترات بين المحكمة وإدارة بايدن التي تزعم مثل الإدارات السابقة أن المحكمة تفتقر إلى الصفة اللازمة لمقاضاة المواطنين الإسرائيليين والأميركيين إذ لم يوقع من "إسرائيل" أو الولايات المتحدة على معاهدة 1998 التي قضت بإنشاء للمحكمة الدولية.

وفي السياق، لفتت "فورين بوليسي" الى أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي الخطوة بعد شهور من الضغط على إدارة بايدن من قبل جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأوروبية بعد مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه. في شباط/فبراير، وقعت أكثر من 80 مجموعة على رسالة مفتوحة تحث إدارة بايدن على إلغاء عقوبات عهد ترامب ، واصفة إياها بـ "خيانة لإرث الولايات المتحدة في إنشاء مؤسسات للعدالة الدولية".

وتابعت الصحيفة في تقريرها بأن الخطوة "يأتي أيضاً بعد أن أيّد قضاة المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، إدانة وسجن أمير حرب كونغولي بوسكو نتاغاندا، بالسجن لمدة 30 عاماً، لارتكاب فظائع خلال نزاع عرقي في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 2002 إلى 2003.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفةعن السفير السابق والمنسق الخاص للعدالة الجنائية العالمية تود بوتشوالد، في وزارة الخارجية الأميركية قوله: "فيما ينبغي أن يكون المسار الطبيعي للأمور، فإن وزارة الخارجية ستثني على قرار اليوم وسنكون ممتنين على دورنا، ولكن مع فرض العقوبات، يصعب علينا المطالبة بالائتمان".

يذكر بأن إدارة ترامب اتبعت نهجاً عدائياً تجاه المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، واعتبرت جهودها للتدقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأفراد الأميركيون في أفغانستان بمثابة إهانة لسيادة تلك الدول.

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كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية جو بايدن الولايات المتحدة الأميركية

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