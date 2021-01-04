رسالة مستعجلة من الرئيس اللبناني إلى بوتين...فما هي فحواها

الوقت-أعلن مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون، أمل أبو زيد، على هامش مؤتمر الشرق الاوسط الذي يقيمه "منتدى فالداي الدولي للحوار" في موسكو أمس الأربعاء، أنه سينقل رسالة من الأخير إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكشف أبو زيد، إنه "سيقوم بتسليم الرسالة لبوتين"، والتي لم يفصح عن مضمونها، أثناء لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

ونفى مستشار الرئيس اللبناني أن تكون روسيا قدمت مبادرة للمساعدة في حل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكداً أن على اللبنانيين أنفسهم إيجاد حل لمشاكلهم.

وكان عون على رأس وفد رسمي زار موسكو، في آذار/مارس 2019، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.